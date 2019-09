F.A.Z.-Kongress : Der Todesursache auf der Spur

Marcel Verhoff, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt, hat die Gabe, die vielen Fragen zu seinem Beruf anschaulich, aber nicht reißerisch darzustellen. Im Gespräch mit F.A.Z.-Redakteurin Katharina Iskandar beschreibt er die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Rechtsmedizin, die häufig nur Aussagen über Wahrscheinlichkeiten treffen könne. Um mehr Sicherheit zu gewinnen, suche er nach einem Grundstück für ein eigenes Forschungsgelände.

Auf einer solchen „Bodyfarm“, wie sie in anderen Ländern üblich ist, können Leichenfunde in ganz unterschiedlichen Situationen simuliert werden, denn für gesicherte Aussagen über die Todesursache bedeute es einen großen Unterschied, ob eine Leiche in einem Auto, in einem Plastiksack oder verscharrt im Wald gefunden wurde. Wie viele Morde in Deutschland unentdeckt blieben? Das zu beantworten sei unmöglich, sagt Verhoff, „diese Dunkelziffer wird immer dunkel bleiben“.

In Deutschland werde nur in einem bis zwei Prozent der Todesfälle obduziert, und Verhoff lässt erkennen, dass er das für zu wenig hält. Ohnehin sei die Sterbestatistik verzerrt, weil viele Ärzte auf dem Leichenschein „Herzstillstand“ notierten. „Das ist aber ein Zustand und in vielen Fällen gar nicht die Todesursache“, sagt der Rechtsmediziner. Er selber habe übrigens das Radfahren eingestellt, dafür habe er zu viele Radfahrerleichen gesehen.