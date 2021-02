Rechtsextreme Chats : Mehr Polizisten angeklagt als bisher bekannt

Die Zahl der hessischen Polizisten, die sich demnächst wegen rechtsextremer Chats und anderer Vergehen vor Gericht verantworten müssen, ist höher als bislang bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte, wurde nicht nur Anklage gegen den 46 Jahre alten Beamten aus dem Vogelsbergkreis erhoben, dessen anstehender Prozess am Mittwoch öffentlich geworden war. Auch weitere Beamte, die zum Teil derselben Chat-Gruppe angehörten oder sich untereinander kannten, sind angeklagt worden. Von einem Netzwerk sprechen die Ermittler jedoch nicht.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wie berichtet, war der 46 Jahre alte Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen schon 2017 gemeinsam mit seinem Bruder aufgefallen, als sie auf einer Kirmes rechtsextreme Parolen von sich gegeben haben sollen.

NS-Devotionalien gefunden

Bei den Durchsuchungen der Häuser der beiden aus Kirtorf stammenden Brüder fanden Ermittler bei dem einen Angeklagten NS-Devotionalien sowie Waffen und Munition. Er muss sich nun wegen Volksverhetzung und des Verwendens verfassungs- und fremdenfeindlicher Kennzeichen sowie wegen Verstößen gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Die Auswertung seines Mobiltelefons hat ergeben, dass er nachweislich von Ende Oktober bis Anfang Dezember 2018 in gleich mehreren Chatgruppen über den WhatsApp-Messenger strafrechtlich relevante Inhalte verschickt hatte.

Wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen weiter mitteilte, hat er „dabei in Kauf genommen, dass die verbotenen Bilder von den insgesamt 30 Empfängern, zu denen auch weitere hessische Polizeivollzugsbeamte gehörten, erneut in andere Chat-Gruppen und damit an eine unbestimmte Vielzahl anderer Personen weitergeleitet werden“. Die Bilder zeigten unter anderem Adolf Hitler mit Hakenkreuzarmbinde und dem zum Hitlergruß ausgestreckten Arm sowie Aufnahmen, „die eine feindselige Haltung gegenüber dunkelhäutigen Menschen und Muslimen zum Ausdruck bringen“, sagte Niesen weiter. Schon während der ersten Durchsuchung seines Hauses im Dezember 2018 hatten die Ermittler zahlreiche Waffen entdeckt. Im Januar 2019 durchsuchten sie das Haus in Kirtorf abermals und fanden weitere Waffen sowie Sprengmittel und Munition für Kriegswaffen.

Mehr zum Thema 1/

Gegen den jüngeren Bruder des Sechsundvierzigjährigen liegt die Anklage schon seit einigen Wochen vor. Der Prozess soll im April vor dem Amtsgericht Alsfeld beginnen. Dem 37 Jahre alten Polizisten, der im Präsidium Westhessen tätig war, wird vorgeworfen, verbotene Kennzeichen verwendet, Dienstgeheimnisse verraten und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Er soll im Februar 2018 mit seinem Mobiltelefon eine Videodatei mit dem Konterfei von Adolf Hitler in eine aus zehn Teilnehmern bestehende WhatsApp-Chatgruppe eingestellt haben. Zudem habe er im März desselben Jahres über das polizeiliche Auskunftssystem „Polis“ zwei Abfragen ohne dienstlichen Anlass vorgenommen und Informationen an Bekannte weitergegeben zu haben.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

In beiden Fällen, die die Brüder aus Kirtorf betrafen, haben die Ermittler nach Zusammenhängen mit der Frankfurter Chatgruppe und den Drohschreiben NSU 2.0 gesucht. Jedoch habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass es einen unmittelbaren Bezug gegeben hat.

Geheimnisverrat vorgeworfen

Anklage erhoben hat die Staatsanwaltschaft inzwischen auch gegen einen Polizeioberkommissar aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, der zuletzt im Polizeipräsidium Mittelhessen tätig war. Ihm wirft sie Geheimnisverrat vor. Der 39 Jahre alte Beschuldigte soll von März 2017 bis Juli 2018 ebenfalls mehrere Abfragen im polizeilichen Auskunftssystem ohne dienstlichen Anlass getätigt haben.

Ferner steht der Prozess gegen einen weiteren Polizeibeamten bevor. Bereits im März muss sich ein 27 Jahre alter Polizeikommissar-Anwärter vor dem Amtsgericht Offenbach verantworten. Auf seinem Mobiltelefon wurden im September 2018 zwei kinder- und jugendpornographische Videos festgestellt. Gegen ihn erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl über eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro. Gegen diesen hat der Beschuldigte Einspruch eingelegt.