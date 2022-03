Internationaler Rauschgifthandel : Wer nicht spurt, stirbt

Der Mann nennt sich „Pablo Escobar“. Und wann immer er nach seinem Handy greift, fühlt er sich sicher. Seine Nachrichten schreibt er in schnoddrigem Ton. Ohne Codewörter. Geradeheraus. „Das Koka riecht gut“, heißt es in einem Chat. Großspurige Sätze eines Mannes, der bei Begegnungen im wahren Leben unauffällig, fast höflich ist. Der 39 Jahre alte Hanauer, der eigentlich Samuel G. heißt, ist nur ein kleines Rad im großen Geflecht des internationalen Rauschgifthandels – wenngleich nicht uninteressant in der Riege der Hintermänner, die über Jahre hinweg Drogen im großen Stil im Rhein-Main-Gebiet verschoben haben, um den regionalen Markt zu sättigen. Doch Samuel G. tappte in eine Falle, sprach offen über Mengen, Preise, Treffpunkte für die Übergabe. Er vertraute einem verschlüsselten Messenger, der nur auf speziell präparierten Handys läuft: Anom. Bis ihn am 7. Juni 2021 die Polizei aufsuchte und festnahm. Die amerikanische Bundespolizei FBI hatte den Messengerdienst, auf den der Hanauer vertraute, selbst auf den Markt gebracht, um an die Kommunikation von Mitgliedern aller Ebenen im internationalen Rauschgifthandel zu gelangen.

Rund 27 Millionen Nachrichten wurden weltweit abgefangen, in den meisten ging es um den Kauf und Verkauf von Drogen im Kilo-, manchmal auch im Tonnenbereich. Ein Schwerpunkt der „Operation Trojan Shield“ lag in Deutschland, im Rhein-Main-Gebiet. Warum, weiß niemand so recht. Zum einen wohl, weil es als eines der größten Aktionsfelder für den europäischen Rauschgifthandel gilt. Zum anderen, weil das System mit den Kryptohandys wie ein Abo funktioniert: Einer wirbt den anderen an, oft über persönliche Kontakte. So bildeten sich nach und nach Zellen. Als die Falle an jenem Tag im Juni zuschnappte, wurden in Hessen 130 Wohnungen, Häuser, Bürogebäude und Fabrikhallen durchsucht. Mehr als 60 Verdächtige wurden auf einen Schlag festgenommen. Viele davon sind inzwischen angeklagt, einige stehen schon vor Gericht oder sind, wie Samuel G., bereits verurteilt.