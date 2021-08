Regionalpark RheinMain : Raus in die Freiheit!

Die einen drängen sich dicht an dicht am Frankfurter Mainufer und genießen gemeinsam den Sommer mit Blick auf Fluss, Wasser und Skyline. Andere bevorzugen Natur, Landschaft und die Zweisamkeit – oder das sportliche Miteinander. Von der alten Handelsstraße zwischen Frankfurt und Leipzig, die auf einem Höhenrücken verläuft, haben auch sie wunderbare Aussichten: zur Frankfurter Skyline, aber genauso ins Maintal mit Hanau als Zentrum und dem weithin sichtbaren Kraftwerk Staudinger bei Großkrotzenburg sowie in Richtung Norden ins Niddatal mit dem Taunus im Hintergrund.

Das Besondere ist, dass das Mainufer als pulsierendes Zentrum der Großstadt gar nicht weit weg ist von dieser Landschaft, in der das Korn auf den Feldern hoch steht und sich ein Gefühl von Weite vermittelt. Es gibt nicht viele Großstädte, die das zu bieten haben, was ein unschlagbarer Vorteil der an Fläche kleinen Stadt Frankfurt ist.

Genuss von Ausblick, Landschaft und Natur

Die Idee, die Großstadt über Routen mit dem Umland zu verbinden und zu vermitteln, dass es in der Region mehr als nur Straßen, Plätze und Städte zu erkunden gibt, nämlich eine Landschaft, die in jedem Teil der Region ein wenig anders aussieht, ist mehr als 25 Jahre alt. Längst ist der Regionalpark RheinMain mit seinen Routen zu einem feststehenden Begriff geworden. Vielleicht kennt ihn nicht jeder Bürger, aber in den Rathäusern ist er bekannt. Und das ist wichtig. Schließlich lebt das Konzept davon, dass sich die Kommunen engagieren und ihren Teil leisten, Routenabschnitte instand halten. Die Dachgesellschaft in Flörsheim kann mit ihrem Budget, das die Kommunen, das Land Hessen und viele Jahre auch der Flughafenbetreiber Fraport AG bestückt haben, das regionale Projekt nicht allein erhalten und finanzieren.

Während viele Routen in den vergangenen 20 Jahren erst entstehen mussten, wie etwa die 190 Kilometer lange Rundroute, die in einem weiten Bogen rund um Frankfurt herum führt, stand für sechs Kommunen im Nordosten Frankfurts schnell fest: „Wir gründen die Regionalpark-Route Hohe Straße.“ Die Trasse ist schließlich seit Jahrhunderten vorhanden.

2004 haben Niederdorfelden, Maintal, Schöneck, Nidderau, Bruchköbel und Hammersbach entschieden, entlang der Route Aussichtspunkte und Attraktionen zu schaffen. Wie sonst auch im Regionalpark haben die Attraktionen einen Bezug zur Geschichte der Route. Die zahlreichen „Leseecken“ etwa weisen auf die Verbindung der beiden Buchmessen-Städte Frankfurt und Leipzig hin.

Seit sich Frankfurt und Büdingen angeschlossen haben, gibt es im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim ein offizielles Entree zur Route. Die Regionalpark-Route Hohe Straße ist von Frankfurt nach Büdingen knapp 39 Kilometer lang; 90 Höhenmeter sind zu überwinden. Doch nicht jeder, der auf der Hohen Straße unterwegs ist, will sie in Gänze mit dem Rad fahren oder gar laufen. Jeder Abschnitt ist es wert, Ausblick, Landschaft und Natur zu genießen – gerade jetzt im Sommer.