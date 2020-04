Aktualisiert am

Zwei Tankstellen am selben Abend beraubt

Beute in etwa gleich hoch

Beute in etwa gleich hoch :

Beute in etwa gleich hoch : Zwei Tankstellen am selben Abend beraubt

Die gleiche Tat am selben Abend: In Raunheim und Lampertheim hat jeweils ein maskierter Mann eine Tankstelle überfallen. Auch die Beute ist in etwa gleich. Nur setzten sie unterschiedliche Waffen ein.

Obacht: Tankstellen werden in der Dunkelheit immer wieder zum Ziel von Räubern. Diese hier liegt in Frankfurt und dient nur zur Illustration (Symbolbild) Bild: dpa

Ein maskierter Mann hat eine Tankstelle in Raunheim im Kreis Groß-Gerau überfallen. Dabei habe er den 18 Jahre alten Angestellten am Montagabend mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Täter griff sich mehrere Hundert Euro aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei Rüsselsheim bittet nun um Hinweise.

Pistole gezückt

Am selben Abend hat ein ebenfalls maskierter Mann in Lampertheim im Kreis Bergstraße eine Tankstelle überfallen. Der Täter bedrohte am späten Montagabend einen 45 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin sei er mit mehreren Hundert Euro Beute zu Fuß geflüchtet, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Heppenheim bittet um Hinweise.