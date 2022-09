Streit um eine Kerbrede : Der CDU-Politiker und das „Kopftuchgeschwader“

Weil er in einer Rede zur Kerb Migrantinnen als „Kopftuchgeschwader“ bezeichnet hat, wird dem CDU-Politiker Marc Böhm in Bad König nun Rassismus vorgeworfen. Zumal er über „einen Braten in der Röhre“ lästerte.

Eigentlich ist das 1200 Jahre alte Bad König ein beschaulicher Kurort im Odenwald, bekannt wegen seiner Therme und beliebt wegen der idyllischen Lage. Doch nun wird die knapp 10.000 Einwohner zählende Stadt von einem Skandal erschüttert, der ausgerechnet in der traditionellen Kerb seinen Ausgang hat. Der örtliche Unternehmer und CDU-Stadtverordnete Marc Böhm war auserkoren, die traditionelle „Kerbredd“ zu halten, die in der Regel etwas derb-frivol ausfällt und die Geschehnisse der vergangenen Monate auf die Schippe nimmt. Doch Böhm ist mit seiner Rede deutlich über das Ziel hinausgeschossen, hat damit überregional Bekanntheit erlangt und seiner Heimatstadt negative Schlagzeilen gebracht.

Der Kommunalpolitiker hat sich in der Rede unter anderem mit der Bevölkerungsstruktur des Kurorts auseinandergesetzt und folgenden Satz gesagt: „Aber wenn Du in die Hauptstraß’ guckst, da steigt Dir der Puls, da schwillt Dir die Ader, man sieht fast nur noch Kopftuchgeschwader.“ Und im weiteren Verlauf sprach er noch davon, dass fast alle Frauen mit Migrationshintergrund drei, vier Kinder an der Hand und „noch einen Braten in der Röhre“ hätten und meinte damit deren Schwangerschaft.

„Kein Platz für Rassismus“

Die Reaktion der Bevölkerung, so berichten es Teilnehmer der Veranstaltung am Samstag vor einer Woche, reichte von Lachern und Applaus bis hin zu Buh-Rufen und Empörung. Auch Bürgermeister Axel Muhn (parteilos) hat die Rede gehört. Gegenüber der „Hessenschau“ sagte er, er sei empört gewesen, habe aber den Auftakt der Kerb nicht stören wollen und deshalb nicht sofort eingegriffen. Im Nachhinein verurteilte er die Rede scharf. Rassismus habe in Bad König keinen Platz. Auch die örtliche SPD hat die Kerbrede inzwischen verurteilt und schreibt in den sozialen Netzwerken, Böhm habe „eindeutig eine rote Linie überschritten“.

Der Sportverein TSG Bad König, als dessen Förderer Böhm gilt, distanzierte sich sofort öffentlich und auch in den sozialen Netzwerken von den Aussagen Böhms. Vorsitzender Matthias Hofmann schreibt unter anderem: „Wir sind stolz darauf, ein Verein mit einer multikulturellen Ausrichtung zu sein.“ Rassismus habe in der TSG keinen Platz, der Verein stehe zu der Kampagne des Deutschen Fußballbundes „No to Racism“.

Viele Nutzer bezeugen auf Facebook der TSG Bad König ihren Respekt für die klare Stellungnahme, andere kritisieren eine Zensur der Kerbrede, und eine Nutzerin schreibt: „Unser Stadtbild hat sich definitiv verändert, und das in der Kerbredd zu erwähnen ist aus meiner Sicht nichts Verwerfliches.“

Und was sagt der Betroffene? Marc Böhm hat sich inzwischen öffentlich für seine Rede entschuldigt und zugegeben, dass einige Passagen völlig daneben waren und nicht hätten gesagt werden dürfen. Als Konsequenz des Wirbels um seine Rede hat er sein Mandat inzwischen niedergelegt. Der Bürgermeister zieht eine weitere Konsequenz aus dem Skandal: In Zukunft wird die „Kerbredd“ geprüft, bevor sie vorgetragen wird.