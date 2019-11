Mutter tot, Kind verletzt : Raser nach Unfall auf Parkplatz an A5 wegen Mordes verurteilt

Das Landgericht Darmstadt hat am Montag einen 19 Jahre alten Mann wegen Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt. Der Mann war mit mehr als 140 Stundenkilometern auf einen Autobahnparkplatz an der A5 nahe Heppenheim gerast und verursachte dabei einen Unfall, bei dem eine Mutter ihr Leben verlor. Ihr zehn Jahre alter Sohn wurde verletzt, der Vater blieb durch Zufall unversehrt, weil er sich gerade nicht im Auto befand. Der Angeklagte war auf der Flucht vor der Polizei, die ihn anhalten wollte, weil er ohne gültiges Kennzeichen unterwegs war. Er besaß zudem keinen gültigen Führerschein, war zwei Jahre zuvor bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt worden und wenige Tage vor der Tat wegen selber Sache von der Polizei angehalten worden.

Es ist das dritte Urteil in Deutschland bei einer solchen Tat, bei dem die Richter den Angeklagten wegen Mordes verurteilen. Nur ein Fall aus Hamburg ist nach entsprechender Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) inzwischen rechtskräftig geworden. Ein anderer Fall aus Berlin befindet derzeit sich zum zweiten Mal in Revision, nachdem zwei Kammern nacheinander die Angeklagten des Mordes schuldig gesprochen hatten. Ein weiterer Mordprozess vor einer Jugendkammer in Stuttgart steht kurz vor der Entscheidung.

„Jeder von uns kann Opfer einer solchen Tat werden“

Auch in Darmstadt hat aufgrund des Alters des Angeklagten eine Jugendkammer verhandelt. Der Vorsitzende Richter sprach in der Urteilsbegründung von „zwei Seiten der Medaille“. Auf der einen Seite seien die unvorstellbaren Folgen für die Familie der Getöteten zu beachten gewesen. „Jeder von uns kann Opfer einer solchen Tat werden und von einem verantwortungslosen jungen Mann zu Tode gebracht werden“, sagte er. Andererseits habe sich der junge Mann am Tattag, dem 30. Dezember 2018, in einer „verzweifelten Lebenssituation“ befunden. Wenige Wochen zuvor hatte er die dritte Ausbildungsstelle verloren. Kurz vor der Tat hatten ihn seine Eltern rausgeworfen, mit denen er sich nach vielen üblen Geschehnissen und Streits überworfen hatte. Das Urteil müsse es dem Angeklagten ermöglichen, die Tat zu verarbeiten und sich danach eine Zukunft aufbauen zu können, sagte der Richter.

Entscheidend für das Urteil war wie bei all jenen Raser-Fällen die schwierige juristische Frage, ob der junge Mann „bewusst fahrlässig“ oder „bedingt vorsätzlich“ gehandelt hatte. Letzteres ist dem BGH zufolge dann zutreffend, wenn ein Täter den Tod eines Menschen „billigend in Kauf nimmt“ oder „sich wenigstens mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet“. Dass er nicht will, dass jemand zu Tode kommt, müsse dem nicht entgegenstehen. Dem folgte das Landgericht in seinem Urteil. Dem Angeklagten sei es nur darum gegangen, um jeden Preis der Polizei zu entwischen. Weder Dunkelheit noch die nasse Straße oder die viel befahrene Autobahn mit einem entsprechend vollen Parkplatz hätten ihn abgehalten, mit hohem Tempo dort einzubiegen. „Hoffen auf Zufall ist kein ernsthaftes Vertrauen“, sagte der Richter.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigte an, Revision einzulegen. Wie einer der Rechtsanwälte sagte, habe die Hauptverhandlung aus ihrer Sicht ergeben, dass der Angeklagte bei dem Fahrmanöver darauf vertraut habe, es werde nichts passieren.