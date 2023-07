Italiener sehen ihr „Ragù alla Bolognese“ als Kulturgut an, deshalb wird in der Handelskammer von Bologna das Originalrezept gehütet. Nun wurde eine modernisierte Fassung hinterlegt.

In „Goodfellas“, dem Mafia-Epos von Martin Scorsese, gibt es einige Szenen, in denen die Hauptperson, ein Gangster mit italienischen Wurzeln, für ein Abendessen im Familienkreis kocht. Besonderer Stolz des Hobbykochs ist seine Pastasoße, die er gemächlich köcheln lässt. Und weil er nebenbei noch diverse Dinge zu erledigen hat – ein paar Waffen loswerden oder einen Drogenschmuggel einfädeln – ist er gezwungen, immer wieder die Küche zu verlassen. Deshalb bittet er seinen jüngeren Bruder, in der Soße zu rühren, damit sie nicht ansetzt. Und so kümmert sich der Mann, der eigentlich ein skrupelloser Verbrecher ist, geradezu liebevoll um das, was er im Topf vor sich hat.

Eine Pastasoße, wie der Mafioso sie für seine Familie zubereitet, gehört auch zu den Lieblingsgerichten der Deutschen. Die „Bolognese“ wird hierzulande oft mit Spaghetti serviert – in Bologna, der Heimat des Ur-Rezepts, gilt diese Kombination dagegen geradezu als Verbrechen. Denn dort wird die Rindfleischsoße, auf Italienisch „Ragù“, als Beigabe zur typischen Pasta der Gegend, den Tagliatelle, also Bandnudeln mit Ei, gegessen oder als Füllung für eine Lasagne herangezogen. Die Hauptstadt der norditalienischen Region Emilia Romagna hat kulinarisch auch sonst allerlei zu bieten, etwa die mit Fleisch gefüllten Tortellini oder die Brühwurst Mortadella. Doch über das Ragù wird mit besonderem Eifer gewacht, vielleicht auch deshalb, weil es außerhalb Italiens ein enorm beliebtes Gericht ist.