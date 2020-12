Gut drei Meter hohe Säule : Rätselhafter Monolith in Sulzbach zerstört

Der vor wenigen Tagen erst in Sulzbach entdeckte Monolith ist schon wieder Geschichte. Unbekannte haben die gut drei Meter große Säule am Dienstagabend zerstört.

Auf dem Acker in Sulzbach bei Frankfurt, der seit dem Wochenende durch einen silbrig glänzenden Monolithen zu absehbarer Berühmtheit gelangt ist, herrscht wieder Ruhe. Die mehr als drei Meter hohe metallische glänzende Stele gibt es nicht mehr.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Sie war am Samstag entdeckt worden und erinnerte an die seit November zuerst im amerikanischen Bundesstaat Utah und dann an verschiedenen Orten weltweit aufgetauchten Monolithen. Zwischenzeitlich war sie zwar umgestürzt und gab ihr aus einer Holzkonstruktion bestehendes Inneres preis. Doch am Dienstagnachmittag habe sich der Monolith plötzlich wieder in der Senkrechten befunden, berichtete der Sprecher der Gemeinde.

Endgültig in Trümmern

Auf die Antigravitationskräfte war jedoch kein Verlass. Noch in der Nacht bekam er die Nachricht, dass das Gebilde nun endgültig in Trümmern liege. Ob es einigen Sulzbachern vielleicht dann doch zu viel mit dem außerirdischen Trubel wurde, blieb unklar. Auffällige Lichterscheinungen am Himmel wurden in Zusammenhang mit der Zerstörung jedenfalls nicht beobachtet.

Auf extraterrestrische Befindlichkeiten wollte die Gemeinde am Mittwoch dessen ungeachtet keine Rücksicht mehr nehmen. Sie sorgte sich ganz erdverbunden um die deutsche Verkehrssicherungspflicht. Damit sich weder Mensch noch Tier an scharfen Kanten verletze, haben Mitarbeiter des Bauhofs das Sulzbacher Weltraumkapitel beendet und die Monolithen-Reste entsorgt.