Radkonzept für Hochtaunuskreis : Zu viele Radler auf Feldwegen

Das Fahrradnetz im Hochtaunuskreis wird ausgebaut. Auf insgesamt 800 Kilometern sollen so in Zukunft Radwege entstehen. Das Konzept dazu soll bis zum Herbst entwickelt werden.

Frisch geteert, genug Platz zum Ausweichen für Fußgänger und Radfahrer, in regelmäßigem Abstand Laternen: Der Nicolaiweg im Norden von Steinbach kommt nach seiner Umgestaltung im vergangenen Jahr dem Idealbild schon ziemlich nahe. Zumindest auf dem Abschnitt bis zum Ortsrand. Dort war vorher ein unbefestigter Weg, der sich mit dem Fahrrad nicht gut befahren ließ. „Er ist aber wichtig, weil er direkt zur Integrierten Gesamtschule nach Oberursel-Stierstadt führt“, sagte der Steinbacher Bürgermeister Steffen Bonk (CDU) zu Beginn der nächsten Phase zur Entwicklung des Radverkehrskonzepts.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Der Treffpunkt an der Einmündung des Nicolaiwegs in die größere Kronberger Straße zeigte zugleich, wo ein solches Angebot fehlt. Die Straße führt nach Kronberg-Oberhöchstadt, und immer wieder donnerten Lastwagen auf der auch sonst rege befahrenen Straße vorbei. In diese Richtung sind ebenfalls viele Steinbacher Kinder unterwegs, um zur Altkönigschule zu gelangen. „Aber kein Pendler fährt wegen des Verkehrs an der Straße entlang“, sagte der Bürgermeister der Nachbarstadt Kronberg, Christoph König (SPD). Sie wichen wie die Schüler auf Feldwege aus. Landrat Ulrich Krebs (CDU) hatte den Ort mit Bedacht gewählt: „Weil es sich bei der Straße zwischen Steinbach und Oberhöchstadt um eine Kreisstraße handelt, prüfen wir die Möglichkeit, einen Radweg parallel zur Fahrbahn anzulegen.“

Das ist zumindest auf der westlichen Seite wegen der zersplitterten Besitzverhältnisse nicht einfach. Auf der östlichen, Richtung Oberursel gelegenen sei es aber nur ein einzelner, sagte König. Landrat Krebs hat auch als Schulträger Interesse an einer sicheren und für Schüler attraktiven Verbindung. Es werde wohl 2023, bis sie verwirklicht sei, vermutete er.

„Das ist für den Winter enorm, der ja keine Fahrradzeit ist“

Zum Auftakt des Radverkehrskonzepts hatte der Kreis dazu aufgerufen, im November und Dezember Vorschläge für neue Verbindungen zu machen oder Mängel bestehender Wege zu melden. Knapp 700 Bürger haben mitgemacht und mehr als 1600 Vorschläge eingereicht. „Das ist für den Winter enorm, der ja keine Fahrradzeit ist“, sagte Paul Fremer vom mit dem Konzept beauftragten Planungsbüro. Die Anregungen fließen in den Entwurf für ein Fahrradnetz im Hochtaunuskreis ein, das außerdem aus Radwegen der Kommunen, dem Rad-Hauptnetz Hessen, dem Schülerroutennetz und den geplanten Radschnellwegen entwickelt wird.

„Auf diese Weise kommen 800 Kilometer zusammen“, sagte Fremer. Zwar befasse sich das Radverkehrskonzept des Kreises vor allem mit überörtlichen Verbindungen. „Aber in der Gesamtstrecke sind auch die innerörtlichen Abschnitte bis zur jeweiligen Ortsmitte, dem Bahnhof und den weiterführenden Schulen enthalten.“ Eine wichtige Rolle spielten die Wirtschaftswege, für die man die Landwirte einbeziehen werde. „Sie mussten früher mit zehn Radlern am Tag rechnen“, sagte der Verkehrsfachmann. „Wenn es heute 150 sind, wird das für die Landwirte zum Problem.“

Krebs nannte eine Verbindung vom Usinger Land in den Vordertaunus als Bestandteil der Untersuchung. „Der Taunuskamm ist mit dem E-Bike kein Hindernis mehr.“ Verbunden werden sollen Ortsteile mit mindestens 500 Einwohnern. „Aber natürlich prüfen wir bei Bedarf auch einen Radweg nach Winden“, versicherte der Landrat sogleich. In dem Weilroder Ortsteil leben weniger als 200 Menschen. „Den Anschluss über die Kreisgrenzen hinweg werden wir uns ebenfalls ansehen“, sagte die Mobilitätsbeauftragte des Kreises, Lisa Meier-Ebert. Bis zum Herbst will das Planungsbüro seinen Vorschlag für ein Radverkehrsnetz im Kreis präsentieren, über den dann der Kreistag befinden muss. „Das Konzept wird auch eine Priorisierung enthalten“, sagte Fremer. „Das ist mit Blick auf Zuschüsse wichtig.“ Die Punkte könnten dann nach und nach abgearbeitet werden.

Steinbach hat das Angebot angenommen, sich von dem vom Kreis beauftragten Büro auch ein Radverkehrskonzept für die Stadt erarbeiten zu lassen. Seit längerem macht man sich in Steinbach ohnehin Gedanken, wie die Kronberger Straße innerorts beruhigt werden kann. Bürgermeister Bonk stellte nun einen Plan vor: Demnach soll an der Kreuzung mit der Staufenstraße ein Mini-Kreisel den Verkehr bremsen. Am Ortseingang in Höhe des Nicolaiwegs soll diese Funktion eine Verschwenkung der Fahrbahn mit einer großen Mittelinsel übernehmen. „Wir haben dort zwei Varianten für den Anschluss an das überörtliche Radwegenetz berücksichtigt“, sagte der Rathauschef. Je nachdem, auf welcher Seite der Kreisstraße der Radweg schließlich verlaufe.