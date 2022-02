In Behindertenwerkseinrichtung : „Querdenker“ drohte impfwilligen Schutzbefohlenen

Wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole hat der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) Strafanzeige gegen den Hanauer Rechtsanwalt Holger Fischer am Amtsgericht Hanau gestellt. Außerdem forderte er die Rechtsanwaltskammer in Frankfurt zur Prüfung auf, ob Fischers Anwaltszulassung entzogen werden sollte. Kaminsky wirft Fischer vor, als gesetzlicher Betreuer von Schutzbefohlenen massiv auf diese eingewirkt zu haben, damit sie sich nicht gegen Corona impfen lassen. Er wolle von der Justiz wissen, ob sich das Verhalten Fischers mit dem Betreuungsrecht vereinbaren lasse, sagte Kaminsky auf einer Pressekonferenz, an der auch Kreisgesundheitsdezernentin Susanne Simmler (SPD), der Vorsitzende des Behindertenwerks Main-Kinzig, Martin Berg, sowie die Sozialtherapeutin Birgit Höllmer teilnahmen.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis.

Kaminsky, der vor einigen Tagen durch einen Bericht des Hessischen Rundfunks auf Fischer aufmerksam gemacht worden war, zeigte einen Auftritt des Anwalts bei einer „Querdenker“-Demonstration in Gelnhausen, der auf Youtube abgerufen werden kann. Dort spricht Fischer davon, dass Impfen Völkermord sei und die Corona-Maßnahmen an den Schulen Folter seien. Laut Kaminsky stehen 79 Personen aus dem Main-Kinzig-Kreis bei Fischer unter Betreuung. Dabei handele es sich um Menschen, die sonst niemanden hätten, der sich um ihre Belange kümmere. Diese Schwächsten der Gesellschaft gelte es besonders zu schützen. Jeder weitere Tag, an dem Betreute in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Fischer stünden, müsse verantwortet werden, sagte Kaminsky mit Blick auf die Justiz, denn rechtliche Betreuer werden auf Vorschlag der Betreuungsbehörde beim Kreis von den Amtsgerichten Hanau und Gelnhausen eingesetzt. Die Unabhängigkeit des Richteramts bedeute nicht, dass die Justiz in einem Fall wie Fischer keine Verantwortung zu übernehmen habe, so Kaminsky. Fischer müsse von der Aufgabe entbunden werden.