Corona-Proteste in Frankfurt : „Ich will das Gefühl haben, dass wir geschützt werden“

Melanie ist schockiert. Jemand hat ein Ei an die Fensterscheibe ihrer Wohnung geworfen. Einen Tag zuvor wurde sie in einem Online-Nachbarschaftsportal angegangen. „Ich muss echt aufpassen, was ich hier tue“, sagt sie und will ihren Nachnamen daher lieber nicht in der Zeitung lesen. Für sie sind das Reaktionen auf ihr Engagement gegen die Corona-Demonstrationen. Mit einigen Nachbarn hatte sie vor ihrem Haus protestiert. Melanie hat Angst vor einer weiteren Eskalation: „Heute habe ich Eier an der Scheibe, aber was habe ich nächste Woche? Da kippt gerade was.“

An mehreren Samstagen zogen die Gegner der staatlichen Corona-Regeln bisher über den Oeder Weg im Frankfurter Nordend. Anwohner beobachten, dass die Stimmung bei den Demonstrationen aggressiver wird. Auch für diesen Samstag ist wieder eine Demonstration angemeldet.