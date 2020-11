Gegen die Corona-Regeln : „Querdenker“ planen Großdemo in Frankfurt

Die „Querdenker“-Bewegung will weiter in Frankfurt demonstrieren und dafür offenbar bundesweit mobilisieren. Für den 12. Dezember kündigt der Frankfurter Ableger der Initiative eine „bundesweite Großdemo“ in Frankfurt an.

Auf dem Telegram-Kanal der Gruppe wird aufgerufen, sich dem „Widerstand im Zentrum der Macht“ anzuschließen. Zunächst soll es an diesem Tag auf Plätzen überall in der Innenstadt parallel Kundgebungen von verschiedenen Initiativen, die gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern kämpfen, geben.

Anschließend wollen die „Querdenker“ in einem Demonstrationszug über den Innenstadt ziehen, Auftakt der Demo soll wieder der Hauptbahnhof sein. Bei einer Demonstration der „Querdenker“ mit rund 600 Teilnehmern vor einer Woche war es zu Blockaden der Demo-Route durch linke Gruppen gekommen. Die Abschlusskundgebung der „Querdenker“ auf dem Rathenauplatz wurde von der Polizei aufgelöst, weil sich viele Teilnehmer weigerten, Masken zu tragen und Mindestabstände nicht eingehalten wurden.