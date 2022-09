Königin Elisabeth II. : Ein offenes Ohr und deutliche Worte

Erinnerungen an die am längsten regierende Monarchin der Welt: 1965 besuchte Königin Elisabeth unter anderem Wiesbaden und ließ sich von Zigtausenden feiern. 50 Jahre später in Frankfurt lief ihre Visite öffentlich weniger spektakulär ab.

Zwei Mal hat die nun verstorbene englische Königin Elisabeth II. Hessen besucht. Im Mai 1965 gab sie sich im Rahmen einer elftägigen Reise durch die noch junge Bundesrepublik in Wiesbaden die Ehre. 50 Jahre später legte die Queen während ihres viertägigen Deutschlandbesuchs einen vierstündigen Stopp in Frankfurt ein, wo sie die Paulskirche aufsuchte und im Kaisersaal des Rathauses mit 120 Persönlichkeiten aus Hessen speiste.

Ihre erste Reise war ein Triumphzug für die damals 39 Jahre alte Elisabeth: Hunderttausende begeisterte Deutsche standen entlang ihrer Route Spalier und schwenkten Fähnchen. In den Städten, in denen die Queen sich einfand, hatten die Schüler frei. Das Fernsehen berichtete währen der elf Tage insgesamt 50 Stunden live, die Hörfunksendern übertrafen sich mit Sondersendungen, acht Landesregierungen verneigten sich vor der Königin, in 18 Städten, darunter in Wiesbaden trug sie sich ins goldene Buch ein. Ein kritischer Beobachter sprach von der „längsten Märchenstunde der Bonner Republik“ – elf Tage Love, Peace and Harmony.

Reise zu Prinz Philips hessischer Verwandschaft

Ein halbes Jahrhundert später war zwar die Zuneigung der Deutschen für die Queen weiterhin stark, doch von einer „Queen-Mania“ konnte man dieses Mal nicht sprechen. Auf dem Paulsplatz und später vor dem Römer harrten 2015 zwar Schaulustige aus, aber es waren nur 5000 bis 6000, die einen Blick auf die Königin erhaschen wollten. Sie wurden weitgehend enttäuscht, denn Elisabeth und Prinz Philip fuhren nicht winkend im offenen Mercedes-Coupe vor wie 1965, sondern unsichtbar hinter den getönten Scheiben eines gepanzerten Range Rovers. Auf einem roten Teppich eilten sie grußlos in die Paulskirche, und auch bei ihrem Auftritt auf dem Balkon des Rathauses Römer zeigte sich das königliche Paar lediglich zwei Minuten.

Die hessischen Wurzeln von Prinz Philip – seine Mutter Victoria Alice von Battenberg hatte deutsche Eltern – dürften mit ein Grund dafür gewesen sein, dass das Königspaar bei beiden Besuchen einen Aufenthalt in Hessen einlegte. Kaum erwähnt wurde in der Berichterstattung, dass Philips Familie mit dem NS-Regime verbandelt war: Seine vier Schwestern waren alle mit deutschen Prinzen verheiratet, von denen drei enge Verbindung zu den Nazis pflegten: zum Beispiel Sophies Ehemann Markgraf Christoph von Hessen, der schon vor 1933 NSDAP-Mitglied war, später zum SS-Oberführer aufstieg und als Protegé von Göring das Forschungsamt im Reichsluftfahrtministerium leitete.

Elisabeth und Philip besuchten 1965 übrigens nach ihrem Stopp in Wiesbaden ihre Verwandten, Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein und seine Frau Margaret, in Schloss Wolfsgarten bei Langen.

Gut Wetter machen beim Kanzler

Für Deutschland bedeutete der Queen-Besuch von 1965 internationale Reputation in einer Phase, in der andere Länder noch immer Vorbehalten gegen die Deutschen wegen ihrer Nazi-Vergangenheit hegten. Der damalige englische Premierminister Harold Macmillan hatte gegen Widerstände den Besuch des Königspaares befördert, er spekulierte auf die Unterstützung Deutschland für einen Beitritt des Vereinigten Königreiches zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), den Frankreich ablehnte. Die Queen sollte bei Bundeskanzler Erhard und seiner Regierung gut Wetter machen.

Beim zweiten Besuch 2015 stand ebenfalls die Europa-Frage im Raum, denn Großbritannien steuerte auf eine Volksabstimmung über einen Austritt aus der Europäischen Union zu, für den sich ein Jahr später tatsächlich eine Mehrheit entschied. Bei einem Empfang des Bundespräsidenten Joachim Gauck in Schloss Bellevue in Berlin warnte Elisabeth vor einer Spaltung Europas. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der während des Essens im Kaisersaal des Römers neben der Queen saß, griff das Thema auf und ließ Elisabeth wissen, dass Deutschland sich wünsche, dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union verbleibe. Der Wunsch ging bekanntlich nicht in Erfüllung.

Interessiert an Frankfurts Geschichte

Just während ihrer ersten Deutschlandreise 1965 lief in Frankfurt der Auschwitz-Prozess. Doch die dunkle deutsche Vergangenheit war für das Königspaar damals kein Thema. Beim zweiten Besuch las die Queen den Deutschen dagegen die Leviten, indem sie darauf hinwies, dass der demokratische Aufbruch von 1848, für den die Paulskirche steht, eine „falsche Morgenröte“ gewesen sei. Es habe die Niederlagen in zwei der schrecklichsten Kriege der Geschichte gebraucht, um Deutschland auf den Weg der Demokratie zu bringen, ließ Elisabeth ihre Gastgeber wissen. Die Königin besuchte außerdem das ehemalige KZ Bergen-Belsen, das 1945 von britischen Truppen befreit worden war.

Bestens in Erinnerung hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann den Besuch der Queen 2015. Sie habe ihm in der Paulskirche die Hand entgegengestreckt, und er habe sie ergriffen, sagte Feldmann hernach. Wissbegierig sei die Königin gewesen, sie habe ihn nach der Geschichte Frankfurts und der Universität gefragt, erzählte er den Journalisten. Später im Kaisersaal durfte dann der Oberbürgermeister ausgiebig mit seinem Tischnachbarn Prinz Philip parlieren. Über was sie gesprochen haben, ist nicht bekannt.