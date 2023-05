Pussy Riot in Wiesbaden : Schrille Kampfansage an Putin

Aktualisiert am

Schrille Kampfansage an Putin

Harte und aggressive Beats, schneller Sprechgesang, laute Schreie sowie Bilder des repressiven russischen Staates auf einer großen Leinwand: Die russische Punkband Pussy Riot hat am Mittwochabend vor rund 500 Gästen im Wiesbadener Kulturzentrum Schlachthof eine schrille und gewaltige Show geboten. Die fünf Künstlerinnen gaben ein politisches Statement ab und riefen zur Solidarität mit der Ukraine auf. Dabei schonten sie weder sich noch das Publikum: Während des Auftritts urinierte eine der Frauen, die zeitweise Masken trugen, auf ein Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Aktion wurde von Teilen des Publikums mit lautem Gejohle goutiert. Das war wie erwartet kein Konzert mit Wohlfühlfaktor, sondern ein mutiges Plädoyer für den Kampf um die Freiheit.

Die Künstlerinnen sangen, sprachen und schrien auf Russisch, auf der Leinwand wurden ihre politischen Aussagen ins Englische und Deutsche übersetzt. „Aufstand in Russland – Putin pisst sich ein“, stand auf der Leinwand und war als klare Kampfansage an das Regime zu verstehen. Die fünf Frauen zeigten ihre berühmte Protestaktion in einer Moskauer Kirche und danach ihren Leidensweg von der Gerichtsverhandlung bis hin zur Gefängnisstrafe, zu der einige der Aktivistinnen im Jahr 2012 verurteilt worden waren. Schlagzeug, Geige und Mikrofon waren nur das musikalische Beiwerk einer Performance, die Unrecht, Willkür und Gewalt anprangerte. „Geht auf die Straße und protestiert gegen den Krieg“, forderten die Aktivistinnen das Publikum auf und zeigten während der Zugabe die ukrainische Flagge.

Dorn: Es braucht solche starken Frauen

Pussy Riot lieferte ab, was sich die meisten Zuschauer von ihrem Auftritt versprochen hatten. Es waren nicht nur junge Leute und Punks in den Schlachthof gekommen, sondern auch Vertreter der Wiesbadener Lokalpolitik und der regionalen Wirtschaft. „Ich glaube, es wird eine unglaubliche Performance, und es zeigt, wie wichtig es ist, für die Demokratie zu kämpfen“, sagte Hessens Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn (Die Grünen) kurz vor dem Auftritt und ergänzte: „Wenn man selbst in einer Demokratie aufgewachsen ist, kann man sich kaum vorstellen, welchen Repressalien die Frauen ausgesetzt waren.“ Ihr Fazit: „Es braucht solche starken Frauen.“

Ursprünglich hätten Pussy Riot im Rahmen der Internationalen Maifestspiele im hessischen Staatstheater in Wiesbaden auftreten sollen. Aufgrund des Streits um die beiden Auftritte der russischen Sopranistin Anna Netrebko bei den Festspielen hatte das Künstlerkollektiv jedoch seinen Auftritt aus Solidarität mit den ukrainischen Künstlern wie etwa der Nationalphilharmonie, die ebenfalls nicht auftraten, abgesagt. Daraufhin hatte der Schlachthof in einer Mitteilung angekündigt, Pussy Riot in der Landeshauptstadt einen Auftritt ermöglichen zu wollen.

„Uwe Eric, du bist so dumm“

Der Auftritt im Schlachthof stand unter dem Motto „Aktion & Konzert gegen Autokratie, Unterdrückung und Krieg“. „Das ist eine Superaktion vom Schlachthof“, sagte Ralf Aurich aus Pfungstadt. Und: „Ich erwarte von Punk eine solche Aussage.“ Mervin Heil aus Fulda sagte: „Im Zusammenhang mit dem Krieg gibt das noch einmal richtig Feuer.“ Mandy Tangermann aus Wiesbaden stellte klar: „Ich erwarte eine klare Aussage und finde es zynisch, dass Netrebko im Staatstheater auftreten durfte.“

Mit dieser Meinung war sie offenbar nicht allein. „Uwe Eric, du bist so dumm“, stand auf einem Pappschild zu lesen, das ein Besucher in die Höhe reckte. Das war eine deutliche Kritik am Intendanten des Staatstheaters, Uwe Eric Laufenberg, der den fulminanten Aufritt der Russinnen im Schlachthof eigentlich erst ermöglichte, weil er Netrebko eine Bühne geboten hatte.