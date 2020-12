Psychotherapeutin im Interview : „Corona bringt die seelische Waage vieler Leute in Unordnung“

Barbara Günther-Haug, Jahrgang 1965, ist Ärztin und Psychotherapeutin, ihre Praxis betreibt sie in Schmitten im Taunus. Vor kurzem ist ihr Sachbuch „Den Boden unter den Füßen verlieren“ erschienen, sie hat aber auch schon Romane („Birgitta von Schweden“, „Das Fuchsspiel“) veröffentlicht.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Frau Günther-Haug, Sie arbeiten als Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis in Schmitten. Wie halten Sie im Moment den Kontakt zu Ihren Patienten? Funktioniert eine Therapie überhaupt, wenn man auf Abstand gehen muss?

Ich sehe meine Patienten noch immer vorwiegend bei mir in der Praxis. Viele, die zu mir kommen, haben mit Ängsten zu tun. Das bedeutet, dass sie oft auch keine ausgeprägten sozialen Kontakte haben, was dann aber auch die Infektionsgefahr mindert. Natürlich gilt auch in meiner Praxis die Maskenpflicht. Doch manchmal muss man auch Ausnahmen machen. Wenn jemand weint, dann muss er auch mal die Maske abnehmen dürfen. Das ist auch vom Gesetzgeber so geregelt, dass solche Ausnahmen erlaubt sind. Ab und zu gibt es auch Patienten, mit denen ich per Videokonferenz spreche.