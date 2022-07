Wenn sich Badegäste prügeln : „Wir brauchen keinen Polizeischutz in Schwimmbädern“

Auseinandersetzungen in Freibädern gibt es immer wieder, manchmal arten sie in Massenschlägereien aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte Polizisten auf Streife in Schwimmbäder schicken, deren Gewerkschaft hält davon nichts.

Nicht immer ist es so friedlich: Das Brentanobad in Frankfurt Bild: Maximilian von Lachner

Es ist später Nachmittag im Freibad Langen, als an diesem 5. Juli der Badetag mit einem Polizeieinsatz endet. Und auch eine Woche danach ist immer noch nicht ganz klar, was genau sich auf jener Liegewiese ereignet hat. Die Polizei hat es später folgendermaßen zu­sammengefasst: Zuerst geraten zwei Frauen in Streit. Der Freund der einen Frau greift ein und schlägt die Wider­sacherin. Ein Badegast versucht zu schlichten, wird aber ebenfalls angegriffen. Am Ende sind mehrere Beteiligte verletzt, sie haben Platzwunden oder Kratzer am Arm. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von einer „Auseinandersetzung“. Ein Badegast findet eingängigere Worte: Das, was er dort, auf der hinteren Liegewiese zu sehen bekam, war eine Massenschlägerei, die viele Umstehende verstört habe.

Offen ausgetragene Gewalt in Freibädern ist kein neues Thema. Aber eines, das zunehmend diskutiert wird – nicht zuletzt durch die Forderung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), künftig solle die Polizei in den Schwimmbädern präsent sein. Als An­lass diente ihr der noch viel gravierende Vorfall in einem Freibad in Berlin-Neukölln, wo eine große Menschenmenge aneinandergeraten war.

Auseinandersetzungen in Freibädern gehörten inzwischen zum „ständig wiederkehrenden Bestandteil“ des Arbeitsalltags vieler Beamten, sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jens Mohrherr. „In Freibädern die Polizei aber präventiv einsetzen zu wollen ist nichts weiter als eine Wunschvorstellung der Bundesinnenministerin.“ Die Polizei sei „personell nicht in der Lage, schon die derzeitigen Aufgaben so abzuarbeiten, dass Zeit und Raum für eine dringende vollumfäng­liche Präventionsarbeit bleibt.“ Polizisten seien „mittlerweile die Feuerwehr für die Gesellschaft“. Dabei lägen die Überstunden schon jetzt bei mehr als 3,2 Millionen.

Anrufe bei der Polizei keineswegs alltäglich

In Freibädern seien Aufsichtspersonen und Bademeister für die Einhaltung der Regeln zuständig, sagt der Gewerkschaftsfunktionär weiter. Die Betreiber hätten dafür zu sorgen, dass ausreichend Personal vorhanden sei. „Sich über Nachbarn auf den Liegewiesen aufzuregen ist das eine, das andere ist die Anwendung von Gewalt.“ Mohrherr fordert daher die Betreiber auf, Straftätern konsequent Hausverbote zu erteilen. Seiner Ansicht nach ist die Ge­walt an öffentlichen Orten, zu denen auch die Bäder zählen, auch darauf zu­rückzuführen, dass sich die Gesellschaft insgesamt verändere. Er fordert deshalb mehr Präventionsprojekte, eine bessere Integration von Zuwanderern und einen konsequenten und nachhaltigen Personalaufbau bei der hessischen Polizei und der Justiz.

Dass Polizisten in den Freibädern keine Lösung sind, sieht auch Boris Zielinski, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Frankfurt, so. „Ich bin kein Freund davon, von vornherein Polizei fest zu installieren“, sagt er. „Wir brauchen keinen Polizeischutz in den Bä­dern.“ Wenn es Probleme gebe, dann rufe man die Polizei. In Frankfurt habe es aber auch Szenen wie in Berlin-Neukölln noch nicht gegeben. Selbst an „heißen Tagen mit proppevollen Freibädern und bis zu zehntausend Besuchern beispielsweise im Brentanobad“ seien Anrufe bei der Polizei „keineswegs an der Tagesordnung“. Es gebe „Su­personntage, ohne dass es auch nur einen Zwischenfall gibt, der die Polizei auf den Plan ruft“.

Zielinski führt das auch auf die Personalstruktur der Bäderbetriebe zu­rück. Viele einst ausgelagerte Dienstleistungen würden wieder selbst organisiert, die Mitarbeiter hätten eine hohe Verbundenheit zu den Bädern. „Das trägt dazu bei, dass unsere Leute auch Aggressionspotentiale im Zweifelsfall früher erkennen, weil sie ihre Pappenheimer kennen. Die Mitarbeiter, die an Großbadetagen von einem externen Sicherheitsdienst unterstützt werden, seien zudem gut ausgebildet „und haben ein gutes Gefühl, wann Polizei gerufen werden muss“.

„Unsere Leute schauen dann einfach genauer hin“

Das hebt auch Bädermanager Armin Vessali hervor, der als Betriebsrats­vorsitzender die Arbeitnehmer vertritt. „Kontinuierlich im selben Bad eingesetztes Personal erkennt mögliche Gäste mit Konfliktpotential und kennt auch Ecken in den Bädern mit einem gewissen Gefahrenpotential. Unsere Leute schauen dann einfach genauer hin“, sagt er.

Sollte sich die Situation einmal verändern, dann verweist Zielinski auf eine Lehre aus Corona: „Uns hat in der Zeit der Pandemie-Vorgaben die Persona­lisierung der Tickets durch die vorgeschriebenen Onlinebuchungen oder die Pflicht zu Bäderkarte geholfen: Das hat Wirkung gezeigt, dass jeder wusste, dass sein Besuch datenmäßig erfasst ist.“