Frankfurter „Ikea-Leiche“ : Aus Freude am Quälen

Der Psychiater hat eine klare Vorstellung von der Angeklagten und davon, wozu sie fähig ist. Manuela U. habe sadistische Züge, Freude daran, andere Menschen seelisch oder körperlich zu quälen, sagt Henning Saß als Gutachter vor dem Landgericht Darmstadt. Dessen zweite große Strafkammer muss den Mord an einer Frau aufklären, deren Leiche 2016 in einem Graben nahe dem Ikea-Möbelhaus im Frankfurter Norden gefunden worden war. Lange blieb der Fall unaufgeklärt, bis eine DNA-Spur die Ermittler zu der 50 Jahre alten Manuela U. führte, die sich für die Tötung verantworten muss.

Jan Schiefenhövel Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Angeklagt ist sie zusammen mit ihrem 26 Jahre alten Sohn Patrick U. und dem 24 Jahre alten Dennis L., der zur Zeit der Tat bei der Familie U. lebte. Die beiden jungen Männer haben nach der Anklageschrift die Tat zusammen mit Manuela U. begangen. Deren Wohnung am Ben-Gurion-Ring liegt nicht weit vom Fundort der Leiche entfernt. Das Opfer, die 55 Jahre alte Gabriele L., lebte vorher einige Jahre lang mit den Angeklagten zusammen in deren Wohnung. Für die Tat ist die Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt zuständig, weil Dennis L. zur Zeit der Tat Heranwachsender war und aus Südhessen kommt.

Ein Talent für Manipulation

Immer wieder hätten sich bei Manuela U. die Neigung zur Gewalt und der Wunsch gezeigt, andere Menschen zu kontrollieren – so lautet das Fazit des psychiatrischen Gutachters am Freitag. Das gehe aus vielen Zeugenaussagen hervor, etwa aus den Berichten der ehemaligen Partner der Angeklagten, die fünf gescheiterte Ehen und mehrere andere Beziehungen hinter sich hat. Immer wieder, so fasst Saß den Prozess zusammen, hätten Personen aus ihrem Umfeld berichtet, sie seien geschlagen und mit „Psychospielchen“ drangsaliert worden. Das berichtete am Freitag einer ihrer ehemaligen Ehemänner. Karsten U. sagt, er habe sich zuerst von ihrer Ausstrahlung einfangen lassen, nach dem Zusammenziehen habe sie ihn als „Blitzableiter“ bei schlechter Laune benutzt, ihn mit der Faust geschlagen und getreten, weshalb er ausgezogen sei.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Werktags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Auch der Gutachter ist der Ansicht, Manuela U. habe Talent für Manipulation und sei, wenn sie das wolle, in der Lage, auf andere einzugehen und als gewinnende Persönlichkeit zu erscheinen. So sei sie während ihrer Arbeit als Pflegerin in einem Altenheim bei den Bewohnern beliebt gewesen. Zu Hause dagegen habe sie ihre sadistische Seite ausgelebt. In der Wohnung sei sie die Dominierende gewesen, nicht nur bei ihren beiden Kindern, sondern auch gegenüber wechselnden Partnern und Frauen, die zeitweise mit in der Wohnung lebten.

In seelische Abhängigkeit geraten

So eine Mitbewohnerin war auch das Opfer der Tat, über die das Gericht verhandelt. Einige Jahre vor ihrem Tod zog Gabriele L. in die Wohnung der Angeklagten ein. L.s Angehörige sagten zum Prozessbeginn aus, sie sei in einer Lebenskrise nach einer Scheidung seelisch am Boden und deshalb anfällig für Manipulation gewesen. Doch auch so ist es kaum zu erklären, wie sie in eine solche seelische Abhängigkeit geraten konnte, dass sie sich jahrelange Misshandlungen von Manuela U. gefallen ließ. Der Anklage und Zeugenaussagen zufolge wurde sie mehrfach in der Woche geschlagen, verbrüht oder kalt abgeduscht.

Mehr zum Thema 1/

Als Gabriele L. in der Wohnung umgebracht wurde, habe Manuela U. „bestimmt, was passiert“, sagt der Psychiater. Der Anklage zufolge zog Patrick U. auf Befehl seiner Mutter dem Opfer eine Plastiktüte über den Kopf, Dennis L. kam dazu und hielt die Arme der Frau fest, die sich im Todeskampf verzweifelt wehrte. Saß setzt diese Tat in Beziehung zu den sadistischen Neigungen von Manuela U. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass sie einen anderen Menschen der Qual des Erstickens ausgesetzt habe. Selbst ihren eigenen Sohn Patrick habe sie in Todesangst versetzt, indem sie ihn gewürgt habe.