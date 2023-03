Tatort: In dem Hochhaus an der Römerstraße nahe dem Hanauer Marktplatz wohnten die beiden Kindern, über deren Tod das Landgericht Hanau verhandelt. Bild: dpa

Das vergossene Blut möchte der Angeklagte nicht sehen. Während am Freitag im Gerichtssaal des Landgerichts Hanau Fotos der Polizei vom Tatort gezeigt werden, sitzt Jit S. gebückt hinter dem Tisch und hält sich seine Mütze vor die Augen. Die Fotos auf zwei großen Bildschirmen zeigen viel Blut und sind für die Zuschauer schwer zu ertragen. Aufgenommen wurden die Bilder in einer Wohnung im neunten Stock eines Apartmenthauses an der Römerstraße in der Hanauer Innenstadt.

Dort sind im Mai des vergangenen Jahres zwei Kinder getötet worden. Dafür muss sich ihr Vater, der heute 38 Jahre alte Inder Jit S., wegen Mordes verantworten. Seine sieben Jahre alte Tochter und den elf Jahre alten Sohn hat er nach Überzeugung der Anklage aus Rache an seiner Ehefrau getötet, weil diese ihn mit den Kindern verlassen hatte. Dem Staatsanwalt Oliver Piechaczek zufolge hat der Vater zuerst seine Tochter vermutlich mit einem Messer am Hals verletzt, darauf ist der Sohn in Panik vom Balken gesprungen. Den Ermittlungen zufolge starb das Mädchen auf dem Balkon, der Junge wenig später im Krankenhaus.

Der Angeklagte hat an einem früheren Prozesstag zugegeben, für den Tod seiner Kinder verantwortlich zu sein. Details nannte er aber nicht. Deshalb müssen die Richter „in den Spuren lesen“, um den Ablauf des Verbrechens zu rekonstruieren, wie der Vorsitzende Mirko Schulte zu Beginn des Prozesses gesagt hatte. Also muss das Gericht die Bilder auswerten, mit denen Polizeibeamte die Spuren dokumentiert haben.

Abwägung: Fotos im Gerichtssaal zeigen oder nicht?

Die Entscheidung, die Fotos im Gerichtssaal zu zeigen, haben die Richter zuvor vorsichtig abgewogen, wie Schulte am Beginn des Verhandlungstags erläuterte. Auf der einen Seite müsse das Gericht der Öffentlichkeit und ihrem gesetzlich festgeschriebenen Anspruch, dem Prozess zu folgen, gerecht werden; auf der anderen Seite gelte es, die Würde der beiden Kinder zu achten. Schließlich wurde entschieden, die Bilder zu zeigen, allerdings jede Aufnahme nur kurz.

Während der Angeklagte seine Augen zuhält, geben dreidimensionale Aufnahmen, die Beamte des Landeskriminalamts mit einer Spezialkamera aufgenommen haben, einen Einblick in die kleine Wohnung, in der die Ehefrau nach der Trennung mit den beiden Kindern lebte. Einzelne Fotos zeigen Spuren im Detail. Auf dem Boden und an der Wand ist Blut zu sehen, ebenso auf einem Bett. Andere Fotos zeigen den Parkplatz neben dem Hochhaus, unterhalb des Balkons der Wohnung. Auf dem Pflaster klebt ebenfalls Blut.

Angeklagter möchte nichts mehr hören

Eine Rechtsmedizinerin interpretiert diese Bilder für die Juristen. Nach ihren Worten sprechen die Blutspuren dafür, dass das sieben Jahre alte Mädchen auf dem Bett verletzt wurde. An der Leiche seien bei der Obduktion im Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt zwei Stich- oder Schnittverletzungen am Hals festgestellt worden. Danach war das Kind noch rund 20 Sekunden handlungsfähig, wie die Ärztin ausführt. Eine Spur aus Blutstropfen führt zum Balkon, was nach ihren Worten dafür spricht, dass die Tochter mit letzter Kraft dorthin ging, um nach dem Bruder zu sehen, bevor sie auf dem Balkon zusammengebrochen ist. Das will der Vater des Mädchens nicht hören, er möchte, dass der Dolmetscher aufhört zu übersetzen, wie er sagt. Doch der Vorsitzende ordnet an, dass weiter in die Sprache Pandschabi übertragen wird.

So muss Jit S. hören, wie die Rechtsmedizinerin schließlich seine Flucht vom Tatort beschreibt. Nach ihren Worten hat der Angeklagte auch sich selbst am Finger geschnitten, so dass Blutstropfen zum Aufzug und zum Treppenhaus führen.

Das interpretiert die Rechtsmedizinerin – ähnlich wie vor ihr schon ein Polizeibeamter – so, dass der Angeklagte zuerst den Aufzug nehmen wollte. Weil dieser nicht schnell genug gekommen sei, habe der Angeklagte das Haus über die Treppe verlassen.