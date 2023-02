In 2015 überfährt in der Taunus-Gemeinde Kriftel ein Mann ein Pärchen. Die Frau, eine beliebte Handballmanagerin, stirbt. Nun ist der Fall zum zweiten Mal vor Gericht. Die Frage lautet: War es Totschlag?

Silke T. war fröhlich an diesem späten Abend, sie umarmte und küsste ihren Verlobten. Sie starb vor siebeneinhalb Jahren wie aus dem Nichts. Es war das fatale Ende einer Zufallsbegegnung mit Hendrik R. nach einem Hoffest in ihrem Heimatort Kriftel. R., damals 27 Jahre alt und Student, war 2018 in einer ersten Verhandlung vor dem Frankfurter Landgericht unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil auf. Er folgte der Staatsanwaltschaft in der Einschätzung, im ersten Prozess sei nicht ausreichend geprüft worden, ob R. zumindest bedingten Vorsatz hatte, die Frau könne sterben, nachdem er sie angefahren hatte, und es sich daher um Totschlag handelte. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Strafe von sechseinhalb Jahren, die Nebenklage hielt ein noch wesentlich höheres Strafmaß für angemessen.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Handballmanagerin und ihr Lebensgefährte waren kurz nach Mitternacht an jenem 7. September auf dem Heimweg, als R. am Steuer des elterlichen Wagens auf die beiden stieß. Das Paar stand eng umschlungen am Rande der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen, sie wollten sich ein Taxi nehmen. R. wollte nicht warten oder ausweichen und fuhr so dicht an die beiden heran, dass die Stoßstange ihre Beine berührte. Als die beiden nicht Platz machten, fuhr R. in dem Kreisel los. Der Mann, der auch diesmal ebenso wie der Bruder der Getöteten als Nebenkläger den Prozess verfolgt, wurde zur Seite geschleudert und leicht verletzt. Silke T. stürzte auf die Motorhaube, versuchte verzweifelt, sich zu halten und fiel auf die Straße. Sie geriet unter den Wagen, der sie noch ungefähr 400 Meter mitschleifte, ehe R. anhielt. Ein Rechtsmediziner stellte später fest, dass T. erstickt war. Das Gewicht des schweren Wagens hatte auf ihrem Brustkorb gelastet.

Tränen bei der Verlesung der Anklage

Den ersten Prozess vor fünf Jahren hatten viele Freunde und Bekannte der in Kriftel sehr beliebten Silke T. verfolgt. Mitunter hatte das Gericht Mühe, die Emotionen im Zaum zu halten. Auch am Mittwoch waren die Plätze im Gerichtssaal gefüllt, einige Besucher weinten, als die Anklage verlesen wurde. Was in Hendrik R. vorging, ließ sich kaum erkennen. Mit einer Kladde schützte er sich davor, fotografiert zu werden. Seine Corona-Maske nahm er während der Verhandlung nicht ab.

Mehr zum Thema 1/

Am Mittwoch kündigte die Verteidigung für den nächsten Verhandlungstag eine Erklärung von R. an. Sie wird aller Voraussicht nach ähnlich ausfallen wie im ersten Prozess. Er will zunächst nichts davon mitbekommen haben, dass die Frau unter dem Wagen lag. Erst als er einen Widerstand im Lenkrad spürte, stoppte er nach seiner Darstellung, ging um das Fahrzeug herum und sah das Bein, das aus dem Radkasten der Limousine hervor ragte. Er verständigte die Rettungskräfte und berichtete davon, die Frau sei ihm „vor das Auto gelaufen“. Die Bekannten, die im Auto von R. saßen, berichteten hingegen als Zeugen vor Gericht davon, sie hätten mehrmals vergeblich R. aufgefordert anzuhalten. Ein Sachverständiger schätzte, das Martyrium der Einundvierzigjährigen habe rund 50 Sekunden gedauert.

Im Februar 2018 war nach viermonatiger Verhandlung eine andere Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts angesichts dieser Beweislage zu dem Ergebnis gelangt, es blieben zumindest erhebliche Zweifel, dass der Angeklagte den Tod von Silke T. billigend in Kauf genommen habe. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich sehr unzufrieden mit dieser Begründung gezeigt. Der Senat bemängelt vor allem, die Frankfurter Richter hätten die Umstände nicht im Gesamtzusammenhang betrachtet. Erst dann lasse sich darauf schließen, was sich im Kopf des alkoholisierten Angeklagten, den seine Begleiter als in der Situation aggressiv beschrieben, während der schicksalhaften Sekunden abgespielt habe. Der neue Prozess habe sich intensiver mit der Frage zu befassen, ob es R., womöglich in Panik, gleichgültig gewesen sei, dass die Frau sterbe, lautet die Vorgabe des BGH.

Das schreckliche Geschehen muss daher noch einmal von Grund auf neu aufgearbeitet werden. Alle wichtigen Zeugen, die mittlerweile zum Teil außerhalb Deutschlands leben, werden abermals befragt. Das Gericht hat Termine bis in den Sommer vorgesehen. Damit der neue Prozess überhaupt anberaumt wurde, ist die stark belastete zweite Schwurgerichtskammer laut ihres Vorsitzenden vom Prinzip abgewichen, bis auf Weiteres nur gegen Angeklagte zu verhandeln, die in Untersuchungshaft sitzen. R. hat noch keinen Tag hinter Gittern verbracht.