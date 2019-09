Mord im Niddapark : Grausamer Fund am frühen Morgen

Im Prozess um den Mord an Irina A. wurde am Freitag der Mann vernommen, der ihre Leiche gefunden hat. Das Gericht interessiert vor allem, wie gut erkennbar die Leiche war.

Gedenken an Irina A.: Die 29 Jahre alte Frau war im Mai getötet worden. Ein Verdächtiger sitzt in Haft. Bild: Helmut Fricke

Der Zeuge stockt. Zwei Sekunden vergehen. Im Saal ist es komplett still, jeder weiß, was jetzt gleich kommt. Der Zeuge holt Luft, dann sagt er: „Da sah ich, dass die Person tot ist. Dass sie wahrscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.“ Eine sehr junge Frau sah er da, um die 20 Jahre alt, vielleicht eine Studentin. So wirkte sie auf ihn mit ihrer Latzhose und den blonden Zöpfen mit bunten Strähnchen. Kurz zuvor hatte er sie noch mit einem vorsichtigen „Hallo“ anzusprechen versucht, aber es kam keine Reaktion. Also war er ein bisschen näher gegangen. Und sah eine klaffende Wunde am Oberarm, Blut überall.

Anna-Sophia Lang Freie Autorin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der Mann, der an diesem Tag im Mordprozess gegen Jan M. außerplanmäßig aussagt, hat die getötete Irina A. am frühen Morgen des 9. Mai 2018 im Niddapark gefunden. Oder besser: sein Hund. Um kurz nach sechs, es war schon ein wenig hell, war der Mann mit dem Collie den gewohnten Weg in den Park gegangen und hatte auf der Hundewiese die Leine abgenommen, damit das Tier sich austoben konnte. Der Hund schnüffelte wie gewöhnlich überall herum. Als der Mann nach ihm Ausschau hielt, fiel ihm etwas im Gras auf. So erzählt er es vor der Strafkammer.

„Ich hätte es nicht gesehen, wenn der Hund nicht dabei gewesen wäre“, sagt er. Zuerst sah er nur etwas Dunkles in der Wiese. „Als habe jemand seine Kleider ins Gras geworfen.“ Erst, als er sich bis auf wenige Meter näherte, erkannte er einen Menschen. Jemand, der dort schläft, dachte er zuerst, wie es in Frankfurt ja vorkommen kann. Er rief den Hund, damit er die Person nicht weckt und erschreckt. Er wollte weiterlaufen, aber irgendetwas ließ ihn anhalten. Er meinte, eine Frau in der Person erkannt zu haben. „Dieses Bild hat mich nicht losgelassen. Um diese Uhrzeit liegt doch niemand einfach so auf der Wiese ohne Schlafsack. Und ich hatte das Gefühl, dass sie ganz unnatürlich da liegt.“ Also ging er hin. War es womöglich eine Joggerin, die einen Kreislaufkollaps gehabt hatte? Oder, schlimmer, eine Frau nach einer Vergewaltigung? Nachdem er realisiert hatte, dass die Frau tot war, ergriff ihn eine innere Panik. Er setzte sich auf eine Bank in der Nähe und atmete durch. Als ein Jogger vorbeikam, sprach er ihn an. Sie riefen die Polizei und der Jogger leitete sie bis an den Fundort.

Szenen vom Tatort

Im Kern geht es dem Gericht mit der Vernehmung des Zeugen um die Frage, wie gut erkennbar die Leiche von Irina A. an jenem frühen Morgen und in der Nacht ihres Todes im Gras lag. Auf Fotos vom Tatort, die in der ersten Prozesswoche gezeigt wurden, war sie wegen des hohen Grases vom Weg aus nicht oder nur sehr schwer zu sehen. Der Angeklagte Jan M. hatte jedoch am ersten Tag gesagt, er sei aus Sorge um A. nachts nach drei Uhr in den Niddapark gefahren. „Es war ziemlich dunkel“, hieß es in seiner Einlassung. Nach 200 oder 300 Metern habe er im Gras eine dunkle Stelle gesehen, sich vorsichtig genähert und die bäuchlings liegende Frau entdeckt. Daraufhin habe er an ihrem Knöchel gerüttelt, am Handgelenk einen Puls gesucht und nur noch feststellen können, dass sie bereits tot ist.

Die Staatsanwaltschaft ist dagegen der Überzeugung, dass M. die Leiche nicht gefunden hat, sondern Irina selbst getötet und ihren Körper anschließend ins hohe Gras gezogen hat, damit sie nicht gefunden wird. LKA-Spezialisten haben an ihrer linken Socke Blut von M. gefunden, das sie als Griffspur einschätzen. Außerdem gibt es Ermittlern zufolge eine Tropfspur aus M.’s Blut nahe der Leiche und an der Parkbank unweit des Fundorts. Der Angeklagte erklärt das mit einer Verletzung, die er sich kurz vorher auf einer Baustelle in seinem Haus zugezogen haben will. Diese sei wohl „durch irgendeine heftige Bewegung wieder aufgeplatzt“.

Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt. Das Gericht hat in diesem komplizierten und teils skurrilen Fall, der an jedem Verhandlungstag Fragen aufwirft, bereits zusätzliche Termine wie diesen gestern angesetzt. Die Kammer will ihr Urteil wie geplant im Januar sprechen.