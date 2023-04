Mord an Kindern in Hanau

Mord an Kindern in Hanau : Der Vater schweigt zu allen Vorwürfen

Als die Rechtsmedizinerin ihren Vortrag beginnt, hört sich das, was sie beschreibt, noch sachlich an. Der Begriff „Polytrauma“ fällt. Das bedeutet, dass ein Körper mehrere Verletzungen aufweist, wie Constanze Niess am Montag im Gerichtssaal in Hanau erklärt. Die Details, die dann folgen, werden immer bedrückender. Die Ärztin spricht über die Verletzungen an der Leiche eines Kindes, eines Jungen, der elf Jahre alt geworden ist. Sie zählt die Verletzungen auf, zu denen ein Bruch des Schädels gehört. Das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Der „massivste Befund“ ist nämlich eine andere Feststellung aus der Leichenöffnung. Der Kopf des Jungen ist aus dem Gelenk, das ihn mit der Wirbelsäule verbindet, ausgerenkt und verschoben. Schon das allein war „sicherlich tödlich“, wie die Rechtsmedizinerin in nüchternem Ton vorträgt. Dann folgt die Beschreibung von schweren Verletzungen an Becken, Beinen und Rücken des Kinderkörpers. Auf großen Bildschirmen im Gerichtssaal werden einige Fotos gezeigt.

Die Richter des Landgerichts müssen sich mit dem Bericht der Rechtsmedizinerin beschäftigen, weil sie den Tod des Jungen und seiner sieben Jahre alten Schwester aufklären müssen. Dass dabei die Verletzungen in allen Einzelheiten besprochen werden müssen, liegt am Aussageverhalten des Angeklagten. Dem 48 Jahre alten Inder Jit S. wird der Mord an seinen beiden Kindern vorgeworfen. Am ersten Prozesstag im Januar hatte er zwar die Verantwortung für den Tod von Tochter und Sohn eingeräumt, aber keine Einzelheiten genannt. Deshalb müssen die Richter den Ablauf der Tat rekonstruieren und dafür „in den Spuren lesen“, wie es der Vorsitzende Richter Mirko Schulte am Anfang der Hauptverhandlung ausgedrückt hatte.

Die Schwurgerichtskammer muss aus den Untersuchungen der beiden Kinderleichen und aus Spuren vom Tatort schließen, wie genau das Verbrechen begangen worden ist. Das ist für ein Urteil notwendig. Der Vater der Kinder, der auch am Montag, wie an den Verhandlungstagen zuvor, nichts zur Aufklärung beträgt, möchte am liebsten vor allem die Augen verschließen. Als die Rechtsmedizinerin ihren Vortrag beginnt, stützt er das Gesicht auf die Hände, später hält er sich seine Mütze vor die Augen.

Sturz vom Balkon im neunten Stock

Die Verletzungen am Körper des Jungen passen nach der Einschätzung von Niess zu einem Sturz aus einer Höhe von mehr als 30 Metern, nämlich von einem Balkon im neunten Stock eines Apartmenthauses in der Hanauer Innenstadt. Der Anklage zufolge hat der Vater zuerst in der Wohnung seine Tochter getötet und damit den Sohn dazu getrieben, in Panik vom Balkon zu springen. Nach Auffassung von Staatsanwalt Oliver Piechaczek wollte der Mann damit die Mutter, seine Frau, dafür bestrafen, dass sie sich von ihm getrennt hatte.

Was Niess über den Körper des Mädchens, der leblos auf dem Balkon gefunden wurde, zu sagen hat, ist nicht weniger schockierend. Sie spricht von Schnitten in den Hals des Mädchens, ausgeführt mit einem Messer mit sehr scharfer Klinge. Dabei wurden nach ihren Worten zwei Schlagadern und eine Vene durchtrennt, so dass das Kind verblutete. Doch die Rechtsmedizinerin kann noch mehr als der Form der Wunden herauslesen. Für plausibel hält sie, dass der Täter sich hinter dem Rücken des Kindes befand, als er das Messer ansetzte.