Prozess um Giftanschlag : Eine Frau mit zwei Stimmen

Die Stimme verändert sich, einmal ist sie sanft, ein anderes Mal hart. Nicht nur die Tonlage unterscheidet sich, sondern auch die Wortwahl. Einmal bittet die Frau Polizisten um Hilfe. Hört sich zart und zerbrechlich an, während sie davon spricht, sie werde von „Stalkern“ beleidigt: „Ich brauche doch Schutz.“ Dann ist ihre Stimme laut, rau und tief, hört sich fast männlich an. Mit derben Worten beschimpft sie zwei Polizisten auf einem Bahnsteig. Sie bezeichnet diese als „Slum-Spasten“, nennt sie „ekelhaft“ und „behindert“. In einem anderen Video wird ein Straßenkehrer beschimpft, dabei wird „Bettler, Penner“ gerufen.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Von den Begegnungen auf dem Bahnsteig und mit dem Straßenkehrer werden am Dienstag im Landgericht Darmstadt Videos vorgeführt, von dem Gespräch mit der Polizei ist ein Tonmitschnitt zu hören. Beide Aufnahmen stammen vom Computer von Paulina P., die beschuldigt wird, die Täterin des Giftanschlags in der Technischen Universität im August des vergangenen Jahres zu sein.

Der in Polen geborenen Deutschen wird vorgeworfen, sie habe auf dem Campus Lichtwiese gefährliche Chemikalien aus einem Labor in Kaffeewasser, Milch und Honig in zwei Teeküchen und einem Pausenraum gegeben. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat, bei der sieben Mitarbeiter der Hochschule eine Vergiftung erlitten, als versuchten Mord. Einer der Forscher musste ins Krankenhaus gebracht werden und schwebte in Lebensgefahr. Eine der Chemikalien aus der Mischung blockierte nach den Worten eines Rechtsmediziners die Abgabe von Sauerstoff aus dem Blut an den Körper und das Gehirn.

Stimmen im Kopf: Urteil über Geisteszustand

Die elfte Strafkammer hat allerdings nicht über eine Strafe zu entscheiden, sondern darüber, ob die heute 33 Jahre alte Frau auf Dauer in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird. Denn nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft leidet sie an Schizophrenie und Verfolgungswahn. So müssen die Richter sich nicht nur mit der Vergiftung in der Technischen Universität befassen, sondern auch mit dem Geisteszustand von Paulina P. Aufschluss darüber erhoffen sie sich von den Bild- und Tonaufnahmen, welche die Polizei auf dem Computer der Studentin sichergestellt hat.

Mehr zum Thema 1/

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte die Beschuldigte die Vorstellung, Stimmen in ihrem Kopf seien von anderen mit Hilfe technischer Geräte erzeugt worden. Diese Verschwörungstheorie ist im Internet unter dem Stichwort „Voice to Skull“ bekannt. Im Gerichtssaal werden Videos vorgeführt, mit denen Paulina P. Strahlung an einem Elektrokabel und Stromimpulse an einem Kleidungsstück festhalten wollte. Zumindest lassen die Dateinamen darauf schließen. Eine Fernsehreportage, in der sich Darmstädter über störende Brummtöne beschweren, speicherte sie unter dem Dateinamen „Voice to Skull, Krebserzeugung“ ab. Ebenfalls auf dem Computer der Frau hat die Polizei Fotos von Namensschildern an Bürotüren in der Technischen Universität und von Aushängen mit Porträtbildern von Wissenschaftlern gefunden. Zwei dieser Personen waren unter den Opfern des Giftanschlags.

Wie an den Verhandlungstagen zuvor will der Vorsitzende Richter Volker Wagner die Beschuldigte dazu bewegen, sich zu den Vorwürfen, aber auch zu sich selbst und ihren Vorstellungen zu äußern. Wie zuvor dringt der Richter nicht zu der Frau durch. Einmal sagt sie nur „Schweigerecht“, dann antwortet sie gar nicht und starrt nur stur vor sich auf den Tisch.