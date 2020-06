Prozessauftakt in Frankfurt : Ein „klares Signal“ der Familie von Walter Lübcke

Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt hat am Morgen unter großem Andrang von Presse und Zuhörern der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke begonnen. Bereits seit den Abendstunden des Vortags standen Journalisten in der Schlange vor dem Oberlandesgericht an, um einen Platz im Saal zu bekommen. Auch viele Zuhörer stellten sich seit dem frühen Morgen im Regen an, viele warten immer noch in der Hoffnung auf einen Platz, obwohl die 18 Zuschauerplätze längst besetzt sind.

Die Familie des mutmaßlich von den Rechtsextremisten Stephan E. und Markus H. ermordeten CDU-Politikers Lübcke nimmt als Nebenkläger an dem Prozess teil. Die Ehefrau und die zwei Söhne Lübckes sind im Gerichtssaal. Ihr Rechtsanwalt Holger Matt und Sprecher Dirk Metz traten vor Prozessauftakt mit den Worten vor die Presse, es sei keine leichte Entscheidung für die Familie gewesen, sich der Bundesanwaltschaft als Nebenkläger anzuschließen und am Prozess teilzunehmen.

„Wir sind auf alles vorbereitet“

Jedoch habe sie sich schließlich dazu entschieden, um „ein klares Signal der Verbundenheit zum Vater und Mann und zu seinen Werten“ zu senden. Dies sei ein Bekenntnis zum Rechtsstaat, für den Walter Lübcke sein Leben lang eingetreten sei. Außerdem wolle die Familie ein Zeichen gegen Hass und Gewalt setzen. „Dass man nicht verstummen darf und dass man seine Stimme erheben muss.“

Rechtsanwalt Matt sagte, die Familie wolle sämtliche Umstände des Mordes erfahren und einen Beitrag zur Aufklärung des Verbrechens leisten. „Aus unserer Sicht war es ein kaltblütig geplantes, heimtückisch begangenes und feiges Mordverbrechen aus übelsten Beweggründen.“ Über die möglicherweise zu erwartende Verteidigungsstrategie der teils offen rechtsextremen Anwälte der Angeklagten sagte Matt: „Wir sind auf alles vorbereitet.“

Mehr zum Thema 1/

Auch der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Dieter Killmer, hob vor Beginn die „erhebliche Dimension“ des Prozesses „gerade in der heutigen Zeit“ hervor. Die Staatsanwälte sind überzeugt, dass E. und H. den Mord an Lübcke aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven begangen haben und die positive Haltung des Politikers zu Flüchtlingen abstrafen wollten.