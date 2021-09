Immobilienspekulanten-Prozess : Bandenmäßige Steuerhinterziehung

Unmoralisches Verhalten ist schwer zu ahnden. Als vor einigen Jahren die Eigentümer mehrerer Mehrfamilienhäuser vor allem im Frankfurter Nordend und Westend ihre Mieter „auf die harte Tour“ loswerden wollten, um die Häuser zu modernisieren und die Erträge zu steigern, war die Empörung groß. Mieter protestierten gegen unzumutbare Wohnverhältnisse und die Entmietung der Immobilien. Sie marschierten, begleitet vom Ortsvorsteher des Westends und Fernsehkameras, in die Praxis eines Allgemeinmediziners, der als einer der Verantwortlichen galt. Doch am Ende wurden er und vier Geschäftspartner nicht etwa wegen Nötigung verurteilt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft war der Gruppe auf die Schliche gekommen. Im Herbst 2016 wurden die Geschäftspartner festgenommen und zwei Jahre später wegen Steuerhinterziehung von rund zehn Millionen Euro vor dem Landgericht zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten und fast fünf Jahren verurteilt.

Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil wegen Rechtsfehlern im Juli 2020 in Teilen auf. Er akzeptierte zwar den Schuldspruch des Landgerichts zu vorenthaltenen Arbeitsentgelten und hinterzogenen Bauabzugssteuern. Weil aber der Schaden, der durch Hinterziehung von Umsatzsteuer entstand, falsch berechnet worden war, muss das Verfahren in diesem Punkt neu verhandelt werden. Das hat Auswirkungen auf das Strafmaß.

Drogenhandel und Geldwäsche

Gegen drei der fünf Angeklagten ist das schon in der ersten Jahreshälfte geschehen. Das Strafmaß wurde reduziert: Der Mediziner, der für die Finanzierung und Beschaffung der Bankdarlehen verantwortlich war, und ein weiterer Angeklagter kamen nun mit einer Bewährungsstrafe davon, die Urteile gegen sie sind rechtskräftig. Ein dritter Angeklagter erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und ging in Revision. Am Dienstag nun standen die beiden übrigen ehemaligen Geschäftspartner vor dem Landgericht. Einer von ihnen ist der vermeintliche Kopf der Gruppe: Der 44 Jahre alte Said M. war verantwortlich für die Baufirmen und im ersten Verfahren wegen Steuerhinterziehung in rund hundert Fällen zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Der zweite Angeklagte, Sawas V., verschaffte der Gruppe durch Wettbüros zusätzliche Liquidität, er hatte mit zwei Jahren und drei Monaten das geringste Strafmaß erhalten. Sie müssen sich vor dem Landgericht noch gegen weitere Vorwürfe verteidigen: Beiden wird zur Last gelegt, in den unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln verwickelt zu sein. Sie sollen Drogenkuriere angeheuert haben, zwei Kilogramm Kokain aus den Niederlanden über die Grenze zu bringen. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft ihnen Geldwäsche vor, denn sie sollen mit Erträgen aus dem Rauschgifthandel ihr Immobilienvermögen aufgebaut haben. V. muss sich auch noch wegen der Hinterziehung von Einkommensteuern verantworten.

Drei Stufen zur Steuerhinterziehung

Während der Verlesung der Anklageschrift bezeichnete die Staatsanwältin die Angeklagten als Mitglieder einer Bande, die sich zum Zweck der Steuerhinterziehung gegründet und ein dreistufiges Firmengeflecht aufgebaut habe. Um die Immobilien – zu Höchstzeiten besaß die Gruppe bis zu hundert Häuser – möglichst kostengünstig zu sanieren, waren Baufirmen gegründet worden, deren Personal zum größten Teil schwarz beschäftigt worden sei. Auf einer dritten Ebene waren Scheinunternehmen gegründet worden, die die Bauleistungen dann offenbar fiktiv abrechneten und von Strohmännern geführt wurden. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen seien bei den Finanzbehörden nicht angemeldet worden. Das System der Abgabenverkürzung habe funktioniert, weil jeder der Angeklagten die ihm zugedachte Rolle wahrgenommen habe, sagte die Staatsanwältin.

27 Verhandlungstage hat das Landgericht angesetzt. Doch beide Angeklagten hätten großes Interesse, das Verfahren früher zum Abschluss zu bringen, versicherten die jeweiligen Verteidiger. Die Steuerschulden seien immerhin schon beglichen – durch den Verkauf der Immobilien.