Prozess gegen Oberleutnant : Wie tickt Franco A.?

Ausgerechnet Corona. Ausgerechnet beim vermeintlichen Allerweltsthema platzt dem sonst so besonnenen Vorsit­zenden Richter Christoph Koller der ­Kragen. „Ich habe ein Problem damit, dass Sie nicht geimpft sind“, fährt er den Angeklagten an. Damit gefährde er die Gesundheit aller, die am Verfahren im Hochsicherheitssaal des Frankfurter Oberlandesgerichts teilnehmen. ­

Fran­co A. will zu einer Erklärung über die Antikörperwerte in seinem Blut anheben, so wie er auch in anderen Fragen nie um Erklärungen verlegen ist, mögen sie auch noch so absurd klingen. Doch Koller ist am Ende seiner Geduld. „Wir waren die ganze Zeit zu freundlich zu Ihnen“, sagt er und unterbricht die Sitzung.