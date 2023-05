Seit August steht in Frankfurt der Schreinerlehrling Marvin E. wegen Terrorverdachts vor dem Oberlandesgericht. Er sagt, Opfer von Amokläufen seien auch Täter. Was bringt einen Zwanzigjährigen so weit?

An einem Verhandlungstag Anfang Oktober, der Prozess läuft seit zwei Monaten, sieht es so aus, als sei Marvin E. zum ersten Mal wirklich ehrlich. Der junge Mann, er ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt, hat in der Untersuchungshaft ein paar Tage Zeit gehabt, um nachzudenken. Am Ende des vorangegangenen Verhandlungstags, an dem E. mal wieder nur gemauert hatte, hatte es dem Vorsitzenden Richter Christoph Koller irgendwann gereicht. „Herr E.“, hatte er gesagt, „ich gebe Ihnen jetzt eine Hausaufgabe auf. Nehmen Sie sich die Zeit bis zum nächsten Verhandlungstag, um ehrlich zu überlegen, was wirklich in Ihrem Kopf war. Was ist in Ihnen vorgegangen?“ Sonst, sagt Koller, rutsche er vielleicht wieder in etwas hinein, wenn er eines Tages frei komme, und tue sich und vielen anderen Menschen weh. „Wir machen hier fast eine Therapiesitzung. Aber es ist wichtig.“

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Jetzt sitzt Marvin E. da, wie immer in Häftlingskleidung und kurzrasierten Haaren zwischen seinen Verteidigern, und versucht zu erklären, warum er sich so viele Videos von Amokläufen in Schulen angesehen hat und von Attentaten auf Schwarze, brutalste Gewaltvideos, in denen er Menschen beim Sterben zugesehen hat. Warum er gesagt hat, dass er dabei Euphorie und Faszination gespürt habe, „dass man die Macht hat, das zu machen“ und dass ihm die Opfer egal gewesen seien, gleichgültig. Warum er die Adressen von Schulen googelte und es als „Gedankenspiele“ bezeichnete, „wie es wäre, das mal selbst zu machen, wie man vorgehen könnte und wieder abhauen, ohne erwischt zu werden“. Warum er einen Grundriss des Bundestags suchte. Und warum er während all dem gleichzeitig in seinem Kinderzimmer in Nordhessen ein rechtsextremes Manifest und selbstgebaute Sprengsätze verwahrte, die das Potential hatten, Schreckliches anzurichten.