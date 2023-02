2016 ertranken in einem Dorfteich in Nordhessen drei Kinder. Vier Jahre später wurde der Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Nun hat der Berufungsprozess begonnen - und zwischenzeitlich ist ein Versicherungsschreiben aufgetaucht.

Klemens Olbrich hatte schon geahnt, dass er verurteilt werden würde. Er habe so ein Gefühl gehabt, sagte er später. Trotzdem sei er in Schockstarre, konsterniert, betroffen. Fast 30 Jahre war der CDU-Politiker und Volljurist zu diesem Zeitpunkt Bürgermeister der nordhessischen Gemeinde Neukirchen gewesen, in der gut 7000 Menschen leben. Doch die Ereignisse des 18. Juni 2016 hatten alles verändert. Drei Kinder ertranken an diesem Tag im Dorfteich von Seigertshausen, einem Ortsteil von Neukirchen. Sie waren fünf, acht und neun Jahre alt.

Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Auch der Bürgermeister eilte an jenem Abend zum Teich, so schnell er konnte, wie alle, die von dem Unglück erfuhren.

Vier Jahre später saß er auf der Anklagebank, im Februar 2020 verurteilte ihn das Amtsgericht Schwalmstadt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Olbrich hätte in seiner Funktion als Bürgermeister erkennen müssen, dass der Teich eine potentielle Gefahrenquelle darstellte, und ihn deshalb sichern müssen, sagte die Vorsitzende Richterin. Auch ein hauptamtlicher Bürgermeister müsse zwar keine absolute Sicherheit herstellen. Er habe aber eine Verkehrssicherungspflicht, die im Fall des Teichs zum Tragen komme.

Glitschige Pflastersteine statt natürliches Ufer

Der sei bis zu zwei Meter tief. Das Ufer bestehe an der Stelle, wo die toten Kinder gefunden worden seien, bis zum Boden aus Pflastersteinen, die an sich schon rutschig und mit Algenbewuchs zusätzlich glitschig geworden seien. Nicht einmal den Rettungskräften war es laut Zeugenaussagen gelungen, ohne Leiter herauszuklettern. Das rechtsmedizinische Gutachten legte dar, Spuren an Unterarmen und Händen der Kinder belegten, dass diese versucht hätten, an dieser Stelle aus dem Teich zu klettern. Alle Kinder waren voll bekleidet, was der Vorsitzenden zufolge nahelege, dass eines hineingefallen war und die anderen beim Rettungsversuch ebenfalls hineingezogen hatte.

Die Verantwortung für die Sicherung dieser Stelle habe aus rechtlicher Sicht beim Bürgermeister gelegen, sagte die Richterin. Daran ändere auch die Aufsichtspflicht der Eltern nichts. Sie verwarnte Olbrich und behielt eine Geldstrafe mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren vor. Sollte er sich in dieser Zeit etwas zuschulden kommen lassen, müsste er 120 Tagessätze zu je 100 Euro zahlen. Außerdem erlegte sie ihm eine Zahlung von 4000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung auf.

Empört nahmen die Unterstützer Olbrichs, die sich an jedem Verhandlungstag in dem kleinen Saal des Amtsgerichts gedrängt hatten, das Urteil auf. Schon nach Bekanntwerden der Anklage hatte ein Bürger eine Petition gestartet, nach der Verurteilung demonstrierten 150 Menschen, um ihre Solidarität mit dem Bürgermeister auszudrücken, wie es hieß. Auch Bürgermeister anderer Gemeinden kamen zur Urteilsverkündung, um ihren Amtskollegen zu unterstützen. Der Fall sei völlig klar, sagten sie. Niemand könne ernsthaft Olbrich für eine solche Tragödie verantwortlich machen. Manch einer fragte sich, welche potentiellen Gefahrenquellen er in seiner eigenen Gemeinde nun prüfen müsste.

Fast auf den Tag genau drei Jahre hat es bis zum Berufungsprozess am Landgericht Marburg gedauert. Sowohl Olbrich als auch die Staatsanwaltschaft haben Rechtsmittel eingelegt. Doch in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Nach einem Hinweis durchsuchte die Staatsanwaltschaft kurz nach dem Urteil das Neukirchener Rathaus und weitere Räume und fand ein Schreiben einer Versicherung, in dem schon 2014 gewarnt wurde, dass von dem Teich eine Gefahr ausgehe und er umzäunt werden sollte.

Drei Personen, die im Prozess gegen Olbrich als Zeugen vernommen worden waren, hat die Staatsanwaltschaft wegen uneidlicher Falschaussage angeklagt. Sie sollen das Schreiben bewusst verschwiegen haben, um eine Verurteilung Olbrichs zu verhindern. Einem Bericht der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ zufolge sind die drei Männer auch im Berufungsprozess am Landgericht Marburg als Zeugen geladen. Aufgrund der gegen sie geführten Verfahren haben sie jedoch das Recht, die Aussage zu verweigern, sollten sie sich damit selbst belasten.

Am ersten Verhandlungstag stand ebenjenes Schreiben der GVV Kommunalversicherung im Mittelpunkt. Die Anfrage hatte demnach ein Verwaltungsmitarbeiter der Stadt gestellt. Olbrich sagte, er habe den Inhalt erst nach seiner Verurteilung zur Kenntnis genommen. Zwar sei ihm das Schreiben „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ vorgelegt worden. Darauf lässt auch ein Sichtvermerk Olbrichs in Form eines roten Striches schließen. Aber er habe weder auf den Betreff noch auf den Inhalt geschaut, sondern lediglich das Logo des Versicherers wahrgenommen. Er sei davon ausgegangen, es handle sich um ein „normales Versicherungsschreiben“ und habe es an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Es sei nie jemand deshalb auf ihn zugekommen. Andernfalls, sagte er, hätte er reagiert. „Natürlich hätten wir das gemacht. Das ist unser täglich Brot.“

Warum das Schreiben nicht bearbeitet wurde, könne er nicht erklären. Den Verdacht, er habe den Brief bewusst zurückgehalten, wies Olbrich zurück. „Ich muss nichts vertuschen, es gab keinen Plan. Hätte ich das Schreiben früher gekannt, hätte es auf den Tisch gehört.“ Er selbst habe den Teich nicht als gefährlich wahrgenommen. Es habe keine Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, „auch nicht von professionellen Dritten“. Die Notwendigkeit von Sicherungsmaßnahmen sei nie Thema gewesen. Das Landgericht hat bislang drei weitere Verhandlungstage angesetzt.