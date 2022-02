Proteste von Corona-Leugnern : Als Filmer und Chronist das Ziel von Gewalt

Hat durchaus Verständnis für den Protest, fordert aber eine Abgrenzung von Rechtsextremen: Joachim Schaefer in seinem Büro in der Pfarrei in Wetzlar Bild: Frank Röth

Ende Januar in Wetzlar, bei ei­nem der sogenannten Montagsspaziergänge. 400 Impfgegner ziehen durch die Stadt. Am Rand steht Joachim Schaefer mit seiner Kamera und filmt den Protest. Plötzlich rennt ein bulliger Mann in grauer Jacke und mit Schiebermütze auf ihn zu, will den Filmer umwerfen. Doch ein Demoordner stellt sich geistesgegenwärtig dazwischen und drängt den Angreifer zurück. „Das hätte auch schiefgehen können“, wird Joachim Schaefer später sagen.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ein paar Tage davor war er in Herborn. Dort hat ihn ein Mann, der die De­monstration selbst filmte, mit einem Stativ attackiert, Schaefers Hand blutete, wie er erzählt. In Marburg sei ein Mann mit einem an einem Holzstock befes­tigten Plakat auf ihn losgerannt. Mit dem Schild schlug er, so erinnert Schaefer sich, auf seine Kamera, in Richtung seines Kopfs. Im Dezember wurde Schaefer bei einer Kundgebung in Wetzlar angegriffen. Die Männer, die ihn bedrängten, hätten Kleidung mit den Abzeichen der rechtsextremistischen Splitterpartei „Der III. Weg“ getragen. Am Ende lag der Filmer auf dem Boden, und die Männer höhnten. „Das war erniedrigend“, sagt er.