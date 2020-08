Propaganda im Dritten Reich : Die Gegenwart anders sehen lernen

Wenn sich Superman und der Joker in den Armen liegen, der Himmel novembergrau ist und aus allen Ecken Helau ertönt, bricht in Mainz die närrische Zeit an. Lackaff, Tante Eulalia und die anderen ihrer aus 30 Personen bestehenden Familie haben am 11. November die ersten Auftritte der Fastnachtskampagne. Auf dem Schillerplatz richten sich alle Augen auf den Balkon des Osteiner Hofs, wo das närrische Grundgesetz verkündet wird. Begleitet vom jecken Jubel schieben sich die Schwellköpp durch die Menschenmenge. Eine Tradition, die seit Jahrzehnten gepflegt wird. Doch nun stelle man sich vor, einer der überdimensionalen Pappmaché-Köpfe sähe irgendwie derangiert aus. Auf den zweiten Blick fielen Risse auf, die den Blick auf Wörter und Sätze freigeben. „Dass jeder, der ein Jidd ist, für das Land ein Parasit ist“, steht dort zum Beispiel.

Lukas Kurze studiert Innenarchitektur an der Hochschule für Gestaltung in Mainz. Die verletzten Schwellköpp mit den Rissen finden sich als Grafik auf seinem Laptop. Im Sommersemester 2020 hat er zusammen mit 27 weiteren Studenten zum Thema „Blinde Flecken. Tatorte des Nationalsozialismus in der Mainzer Stadtgesellschaft“ geforscht. Der blinde Fleck steht in der Psychologie für Teile der Persönlichkeit, derer sich ein Mensch nicht bewusst ist, die seine Umgebung aber sehr wohl wahrnimmt. In dem Projekt bezieht sich der blinde Fleck laut den Projektleitern Wolf Gutjahr und Antje Krauter auf öffentliche Räume im Mainzer Stadtleben, deren nationalsozialistische Historie kaum wahrnehmbar ist. Diese blinden Flecken sollten die Studenten in Beziehung zur Gegenwart setzen und emotional erfahrbar machen. Die frei wählbaren Orte stammten aus dem Rundgang „Pfad der Erinnerung“, den das Haus des Erinnerns ins Leben gerufen hat.