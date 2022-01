Uni-Klinik Gießen und Marburg : Privatisierung als Politikum

16 Jahre nach der Zusammenlegung und Privatisierung der Uni-Kliniken in Mittelhessen will das Land mit viel Geld den Investitionsstau auflösen helfen. Dafür muss es aber auch etwas bekommen.

Ist die Privatisierung des Uniklinikums Gießen und Marburg gescheitert? Diese Frage wird so laut wie nie gestellt angesichts der geplanten Finanzspritze des Landes von fast einer halben Milliarde Euro. Im Februar 2006 hat das Land Hessen das zuvor fusionierte Klinikum unter Protesten von Beschäftigten und Ärzten, Landtagsopposition und Gewerkschaften an die Rhön-Klinikum AG verkauft. Die Gegner der Privatisierung haben seitdem nie aufgesteckt und immer wieder den Rückkauf gefordert. Ermuntert sehen sie sich durch regelmäßige Klagen über zu wenig Personal und Überlastung der Belegschaft – und nun durch das in Aussicht gestellte Geld. Die auf zehn Jahre angelegten Großinvestitionen stehen nächste Woche im Landtag zur Debatte.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Und das ist nicht nur notwendig, weil das Parlament die Gelder schließlich bewilligen muss. Es ist auch gut so, denn das Thema verdient eine vertiefte Diskussion. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des drittgrößten Uni-Klinikums in Deutschland orakelt schon, die Hilfe werde noch ein Politikum. Zur Erinnerung: Das kurz UKGM genannte Klinikum ist weiterhin das einzige privatisierte Haus seiner Art in Deutschland. Und: Fast auf den Tag genau vor 16 Jahren veräußerte die Regierung unter Ministerpräsident Roland Koch (CDU) 95 Prozent der Anteile am Klinikum angesichts eines Investitionsstaus in dreistelliger Millionenhöhe. Derzeit ist wieder davon die Rede, trotz Privatisierung. Zudem ächzt das drittgrößte deutsche Uniklinikum unter einer Kreditlast.

Patientenversorgung könnte gefährdet werden

Das hat der Gießener Klinikdirektor Werner Seeger in der F.A.Z. öffentlich gemacht. Und in der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Die Grünen) und Rhön-Vorstandschef Christian Höftberger setzte er noch eins drauf: Indem er auch noch die Summe der Zins- und Tilgungslasten nannte, stahl er den anderen fast die Show. Zumal die Summe im Zusammenhang mit Seegers vorherigem Hilferuf zu sehen ist – und der Rhön-Chef wenig begeistert erschien über die Offenheit des renommierten Lungenspezialisten.

Um Hilfe hat Seeger in seiner Rolle als langjähriger Hochschullehrer aus folgenden Gründen gebeten: Aufgrund des Investitionsstaus könne das Klinikum schon seit Jahren kaum noch innovative Geräte kaufen. Selbst der Ersatz unverzichtbarer Routinegeräte, wie zum Beispiel von Ultraschallgeräten, sei mittlerweile kaum zu finanzieren. Dieser Mangel drohe sich auf die medizinische und pflegerische Arbeit auszuwirken. Seegers Hilferuf gipfelte in der Mahnung: „Wir stehen jetzt aber definitiv an der Schwelle, dass durch den fehlenden Ersatz von Medizingeräten und ausbleibende Geräteinnovation Betriebsabläufe und Patientenversorgung gefährdet werden.“

Mehr zum Thema 1/

Nun stellt sich die Frage: Wie konnte es dazu kommen? Schließlich verkaufte das Land das fusionierte Haus an die Rhön-Klinikum AG, damit dieses Unternehmen sich um Investitionen kümmert und den Betrieb sicherstellt. Und damit das Land selbst erhebliche Kosten künftig nicht schultern muss. Wichtig zum Verständnis sind die Grundsätze der Klinikfinanzierung. Die Krankenkassen kommen für Kosten der Behandlung von Patienten auf. Neubauten, Umbauten und medizintechnische Geräte müssen die Betreiber bezahlen – in der Regel aber mit Gegenfinanzierung über die öffentliche Hand. Das ist etwa eine Kommune oder das Land. Im Falle UKGM gilt dies bisher aber nicht, der Grundsatz ist vielmehr „ausgehebelt“, so Seeger. Denn 2013 hat Rhön, wie das Wissenschaftsministerium hervorhebt, eine Übereinkunft abgelehnt. Folge: kein Anspruch auf Investitionsmittel.