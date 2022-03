Zwist um Landesförderung : Privatisiertes Uni-Klinikum kontert Kritiker

Einzelheiten stehen weiter aus. Das Land Hessen wird das mehrheitlich privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg aber in den nächsten zehn Jahren mit etwa 490 Millionen Euro unterstützen. Das Geld soll in medizintechnisches Gerät und Bauvorhaben fließen. Beide Seiten haben eine Absichtserklärung beschlossen, die Zukunftsvereinbarung von 2017 zu verlängern. Es bleibt jedoch ein Streitpunkt. Dies geht aus einer Mitteilung an die Belegschaft des kurz UKGM genannten Klinikums hervor, die der F.A.Z. vorliegt. Darin setzen sich die Führungen des Klinikums und des Mehrheitseigentümers Rhön-Klinikum AG auch mit Kritikern auseinander und weisen Anwürfe zurück.

Rhön-Chef Christian Höftberger und der Vorsitzende der UKGM-Geschäftsführung, Gunther Weiß, beziehen sich auf Kritik an der Absichtserklärung. Sie bezeichnen die Angriffe als „häufig inhaltlich grob falsch“. Das gelte es etwa, wenn davon gesprochen werde, dass das UKGM „pleite“ sei. „Solch polemische Äußerungen verkennen, dass hier zwei solide wirtschaftende Uniklinika vom Land nicht mehr und nicht weniger verlangen als die Wahrnehmung seiner Rolle in der dualen Krankenhausfinanzierung“, heißt es. Es müsse kein in Not geratenes Unternehmen von der Landesregierung mit Steuermitteln gerettet werden.

2006 an Rhön-Klinikum verkauft

Das mittelhessische Klinikum ist das drittgrößte seiner Art in Deutschland und das einzige privatisierte Uniklinikum. Anfang 2006 trennte sich die Regierung unter Roland Koch (CDU) von 95 Prozent der Anteile und verkaufte sie an die Rhön-Klinikum AG. Den Hintergrund bildete ein über Jahre durch Unterfinanzierung seitens des Landes entstandener Investitionsstau in dreistelliger Millionenhöhe. Nun mangelt es aber wieder an Geld in ähnlicher Höhe.

Der Mehrheitsgesellschafter hat seit der Übernahme für ein neues Zentralklinikum und eine neue Kinderklinik am zuvor stark zersplitterten Standort Gießen sowie für Neubauten in Marburg gesorgt, darunter ist das Partikeltherapiezentrum zur Behandlung bestimmter Krebsarten. Allerdings muss das Groß-Klinikum erhebliche Lasten schultern. Denn der Mehrheitseigentümer hat ihm Kredite für die Investitionen gegeben. So startet das UKGM jährlich mit einem Minus von fast 40 Millionen Euro in das Wirtschaftsjahr.

UKGM fehlt dreistelliger Millionenbetrag

Im Januar hatte sich der Gießener Klinikdirektor Werner Seeger in der F.A.Z. mit einem Hilferuf zu Wort gemeldet. Seine Kernbotschaft: Das UKGM leide unter einem Investitionsstau. Dem Haus fehle ein dreistelliger Millionenbetrag. Es mangele sogar an Geld für notwendige Geräte. Insofern zeigte er sich erleichtert angesichts der Absichtserklärung, wonach das Land das privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg mit bis zu 45 Millionen Euro pro Jahr unterstützen will.

Seeger, wie auch Rhön-Chef Christian Höftberger, vertritt die Rechtsauffassung, das UKGM habe – wie alle anderen Universitätskliniken und Plan-Krankenhäuser in Deutschland auch – einen Anspruch auf eine angemessene Investitionsförderung durch das Land. „In den Gesprächen mit den Vertretern der Landesregierung hat sich gezeigt, dass hier gegensätzliche Rechtsauffassungen bestehen. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass auch dem UKGM eine angemessene Investitionsförderung zusteht – so wie sie in dem im deutschen Krankenhausfinanzierungsrecht verankerten Prinzip der dualen Finanzierung vorgesehen ist“, heißt es nun in der internen Mitteilung.

Und: „Eine gerichtliche Klärung dieser wichtigen Frage würde viele Jahre in Anspruch nehmen und würde vom Land als unfreundlicher Akt gesehen.“ Für eine verbindliche Zusage über Investitionsfördermittel vom Land Hessen in Höhe von insgesamt rund 490 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren verzichte das Klinikum auf eine gerichtliche Klärung.