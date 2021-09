Premium-Rum aus Kuba : Karibische Komplexität

An Kuba führt in Sachen Rum kein Weg vorbei. Aus dem sozialistischen Inselstaat kommen viele bemerkenswerte Tropfen, der Eminente Reserva setzt diese Tradition fort.

Die Welt des Rums ist unendlich groß. So wie die des Weines und die des Whiskys – und all die anderen Welten, die sich auftun, wenn man sich erst einmal richtig intensiv mit einem Thema beschäftigt. Allerdings: Die Welt des Rums ist auch ziemlich kompliziert. Schließlich wird das Zuckerrohr-Destillat nicht nur in der Karibik, sondern auch in Mittel- und Südamerika gebrannt. Und in Indien, auf Madagaskar, den Philippinen, Mauritius und Réunion, ja sogar in Australien und auf den Kapverden. Und überall gibt es eigene Traditionen, Verfahren und Kniffe, wie der im 17. Jahrhundert als Abfallprodukt des Zuckerrohr-Anbaus entstandenen Spirituose der betörendste Geschmack und die beste Reife abzugewinnen ist. Jede Region, jedes Land, jede Provinz und jede Brennerei hat ihren eigenen Stil. Das macht die Sache für Rum-Liebhaber sehr unübersichtlich, und es dauert eine Weile, bis man sich auch nur die wichtigsten Grundlagen und Fakten angelesen oder – besser – angetrunken hat.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Eine dieser zentralen Tatsachen in der Welt des Rums lautet: An Kuba führt kein Weg vorbei. Von der größten Insel der Karibik stammen einige der bekanntesten Rum-Sorten wie ursprünglich zum Beispiel auch Ron Matusalem und Bacardi, und die Brennmeister des sozialistischen Inselstaates bringen noch immer bemerkenswerte Tropfen hervor. Einer davon ist der Premium-Rum Eminente Reserva, der nun seit einigen Wochen auch in Deutschland für knapp 50 Euro je 0,7-Liter-Flasche vertrieben wird.