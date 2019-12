Post-Weihnachtsruhe : Zeit fürs Nichtstun

Es sind herrlich ereignislose Tage, die da gerade vor sich hin kriechen. Die allgemeine Weihnachtsaufregung hat sich gelegt, die Gans ist verspeist, die Geschenke verteilt, hinter dem letzten Besucher ist die Tür ins Schloss gefallen. Lähmend-faule Post-Weihnachtsruhe kehrt ein. Es ist der eine kleine Zeitraum im Jahr, in dem Nichtstun zum festen Programm gehört. Diese zwei, drei kostbaren Tage, in denen die Uhren langsamer zu ticken scheinen, gilt es gegen all die „Wir müssten noch“ und „Wir sollten bald“ zu verteidigen.

Anfragen, das Nichtstun zu durchbrechen, gibt es ohnehin bis kurz vor Silvester wenige. Die einen sind von ihren Weihnachtsbesuchen noch nicht zurückgekehrt, andere sind schon längst auf dem Weg in den Skiurlaub, einige müssen arbeiten. Nach intensiven Festtagen scheint der Kommunikationsbedarf bei vielen ohnehin erschöpft. Da rücken plötzlich ganz andere Dinge in den Vordergrund. Die Plätzchenvorräte müssen geplündert werden. Dringend. Und am besten geht das im Liegen vor dem Fernseher. Da kann man anderen zuschauen, wie sie sich bewegen. Am Samstag läuft von 9.50 Uhr an Wintersport im Ersten. Biathlon, Riesenslalom, Vierschanzentournee. Dazwischen noch ein bisschen Eishockey. Herrlich!

Sich treiben zu lassen, ist nie so akzeptiert wie in diesen Tagen. Die wenige Zeit, die fürs Nichtstun bleibt, sollte nicht damit verschwendet werden, ein schlechtes Gewissen zu haben. Wem das alles zu unproduktiv erscheint, der kann sich einfach mal in Ruhe Gedanken darüber machen, was das alte Jahr gebracht hat – und was das neue bringen soll. So ein inneres Bilanzgespräch führt sich ehrlicher, wenn nicht schon im Hintergrund Raketen gezündet und Sektgläser erhoben werden. In diesem Sinne: Genießen Sie das Sein.