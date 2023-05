Pop-up-Resturant „The byte“ : Wenn ChatGPT das Menü schreibt

Die einen fürchten sie noch immer, für die anderen gehören Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zu ihrem täglich Brot; in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen ist Künstliche Intelligenz, die KI, als Hilfsmittel unerlässlich geworden. Im Gastgewerbe kann KI erledigen, was gleichsam hinter der Bühne geschieht, in der Buchhaltung etwa, bei der Kommunikation für Reservierungen, bei der Sammlung und Verarbeitung von Daten, die vor allem in Groß- und Kettenbetrieben immer ausgeklügelter stattfindet. Auf der Bühne selbst, wo dann die Gäste ihren Auftritt haben, ist das Geschehen analog, dort jedenfalls, wo noch nicht Maschinen den Service erledigen. Ein Bereich, der gleichsam dazwischen liegt, ist die Nutzung von KI für die Entwicklung von Rezepten. Beleuchtet hat diesen Bereich ein Pop-up dieser Tage in Frankfurt, bei dem Gäste aßen, was ein Computerprogramm vorgeschlagen und Köche in die Tat umgesetzt hatten.

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Für Köche gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, durch KI und Computer und Roboter unterstützt zu arbeiten. Abhängig davon, wo sie tätig sind, wird das den Gästen offenbar oder sie sehen es nicht. Noch sind Restaurants, in denen in der Showküche auch schuftende Maschinen zu sehen sind, die Ausnahme. Womöglich werden es bald viele sein, erst recht in Betriebsrestaurants. Voll automatisierte Küchenroboter einsetzen zu wollen, hat unlängst das Catering-Unternehmen Aramark angekündigt. Die Geräte könnten 60 Gerichte in der Stunde zubereiten, hieß es, etwa Nudeln, Bowls oder Salate, das Personal habe dann Zeit, sich auf Ambitionierteres zu konzentrieren.