Polizeiseelsorger : Wenn Helfer selbst Hilfe brauchen

Stephan Arnold ist Polizeiseelsorger in Hessen. Wenn Polizisten im Dienst Schlimmes erlebt haben, ist er da und hört zu. Das bringt auch ihn manchmal an Grenzen.

Wenn Stephan Arnold Besucher empfängt, spricht er gern mit ihnen an schönen Orten, wenn es geht, unter freiem Himmel, an der Luft. „Lassen Sie uns draußen in das Café um die Ecke gehen“, sagt er dann etwa und zeigt vom Kirchenladen „punctum“ an der Liebfrauenkirche in der Nähe der Hauptwache in Richtung Friedrich-Stoltze-Platz, „ist doch schönes Wetter heute.“ Der gut zwei Meter große, sympathisch lächelnde Mann strahlt Ruhe aus. Eine Eigenschaft, die für seine Arbeit unabdingbar ist. Arnold ist seit Oktober 2020 Polizeiseelsorger des Bistums Limburg und zuständig für das Polizeipräsidium Frankfurt. Damit ist er einer von fünf hauptamtlichen katholischen Polizeiseelsorgern in Hessen. Er ist da, wenn die Helfer Hilfe brauchen.

Überbringen von Todesnachrichten sei das Belastendste

„Überbringen von Todesnachrichten ist oft das Belastendste, besonders, wenn es Kinder sind“, sagt Arnold. Zwar lernten die Polizisten schon in der Ausbildung, wie am besten damit umzugehen sei. In der konkreten Situation sei das jedoch oft etwas anderes, weiß Arnold. Es gibt diverse Anlaufstellen für Polizeibeamte, zum Beispiel den Polizeipsychologischen Dienst, der oft die Akutversorgung der Beamten unmittelbar nach schwierigen Einsätzen übernimmt. Doch die Seelsorge versteht Arnold als notwendige Ergänzung. „Wenn die der Notfallsanitäter sind, sind wir das Krankenhaus.“