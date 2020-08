Polizeigewalt in Frankfurt : „Die Kollegen stehen unter Strom“

Der 9. Juni 2019 war ein schöner Tag. Sonnenschein. Hessentag in Bad Hersfeld. Tag der Vereidigung von 890 Polizeikommissaranwärtern. Am Rande des Festgeländes steht eine junge Polizistin in strahlend weißer Uniform. Lächelnd, sympathisch, aufgeschlossen. Sie sagt, sie habe nicht so gut geschlafen die vergangene Nacht, „das ist schon ein besonderer Tag, der auf uns zukommt“. Man stehe in aller Öffentlichkeit, lege „seinen Eid ab auf die Gesetze und das Grundgesetz“. Kurze Zeit später ist es so weit. Innenminister Peter Beuth (CDU) tritt vor das Mikrofon und spricht, die Anwärter heben die Hand zum Schwur und sprechen ihm nach: „Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde. So wahr mir Gott helfe.“

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ein Jahr später ist nichts mehr richtig schön für die Polizei. Kein Monat vergeht, ohne dass die Institution in der Öffentlichkeit steht. Entweder, weil sie von Teilen der Gesellschaft als Feindbild gesehen wird. Als gesichtslose Masse, die in Hinterhalte gelockt und wahllos mit Flaschen oder anderen Gegenständen beworfen wird wie zuletzt in Dietzenbach oder am Frankfurter Opernplatz. Oder weil sie selbst in Verdacht gerät, sich vom Rechtsstaat zu entfernen. Unbefugte Abfragen, die mutmaßlich für Drohbriefe NSU 2.0 genutzt wurden, sind schon Dauerthema. Seit Wochen schwelt der Vorwurf des Racial Profiling. Und nun der Polizeieinsatz in Alt-Sachsenhausen, der offenbar eskaliert ist und dazu geführt hat, dass drei Beamte vorerst suspendiert wurden wegen Verdachts der Körperverletzung im Amt.