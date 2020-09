Versteigerung bei der Polizei : Diese Autos wollen Geschichten erzählen

Wer hier kauft, darf auf Äußerlichkeiten keinen Wert legen. Der Parkplatz in Fechenheim ist so etwas wie ein Gegenentwurf zu den Glaspalästen, in denen Premiumhersteller der Autoindustrie ihre Produkte anpreisen. Asphalt, 150 Stellplätze, ein karges Verwaltungsgebäude – das ist der Showroom der Frankfurter Polizei an der Uhlfelderstraße. Fahrzeuge, die hier landen, sind Außenseiter der motorisierten Zivilgesellschaft. Mit den meisten stimmt etwas nicht. Zurückgedrehte Tachos, ausgefräste Fahrgestellnummern, kriminelle Vorgeschichte – hier lagern automobile Outlaws, Vergessene, Verbeulte und Verrostete.

Vor dem Staub des sie umgebenden Industriegebiets ist kein Wagen sicher. Er überzieht auch den einst schicken Audi Q 5 und den daneben geparkten Mercedes GLK. Nur der Jeep Renegade schimmert noch in dezentem Weiß. Er hat noch nicht so viel Zeit gehabt, Staub aufzusammeln, da er erst Mitte 2018 zugelassen worden ist.