FAZ Plus Artikel Schießerei in Frankfurt : Die Hemmschwelle zum Waffeneinsatz sinkt

Ein Streit in der Frankfurter Innenstadt endet in einer Schießerei. Noch sind die Hintergründe nicht vollständig geklärt. Droht eine neue Form der Verrohung?

Sicherung des Tatorts: Ein Streit in der Frankfurter Innenstadt eskaliert in einer Schießerei. Bild: Bäuml, Lucas

Nach der Schießerei an der Konstablerwache in Frankfurt wird in der Polizei darüber diskutiert, Delikte mit Schusswaffen differenzierter zu erfassen. Bisher haben die Behörden Informationen wie die genaue Tatbegehung und die Herkunft des Tatverdächtigen vor allem bei Delikten erhoben, die mit Messern begangen wurden. Einen solchen Überblick müsse es auch bei Straftaten mit Schusswaffen geben, fordern Polizeigewerkschafter. Aus ihrer Sicht wäre es sinnvoll, in einem Langzeitvergleich zu erfassen, ob Schusswaffen, wie bisher üblich, vor allem bei Auseinandersetzungen in kriminellen Milieus eingesetzt werden, oder ob sie immer öfter auch außerhalb dieser Kreise genutzt werden, etwa bei Beziehungsdelikten oder spontanen Streitigkeiten.

„Die Hemmschwelle, überhaupt Waffen einzusetzen, hat in den vergangenen Jahren rapide abgenommen. Das nehmen wir wahr“, sagt Jens Mohrherr, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. „Das fängt bei Hochzeitsfeiern bestimmter Kulturkreise an, wenn mit Schreckschusswaffen wahllos herumgeschossen wird und damit jedes Mal eine Panik ausgelöst wird, und hört bei Tötungsdelikten auf.“