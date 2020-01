Frauenleiche in Mülldeponie : Was bleibt, sind die Knochen

Um 14 Uhr beginnt die zweite Schicht. Polizisten gehen über das Gelände, an riesigen Schlackebergen vorbei. Eben noch haben sie in der riesigen Halle gestanden und die Förderbänder mit der Schlacke darauf in Augenschein genommen, jeden Gegenstand innerhalb von Sekunden „gescannt“. Nun haben sie Pause. Die Kollegen übernehmen. So wird es weitergehen. An diesem Tag noch bis 22 Uhr. Am nächsten Tag wieder ab sechs in der Früh. Es ist eine anstrengende Suche, die die Frankfurter Mordkommission derzeit in der Mülldeponie in Flörsheim-Wicker absolviert. Die Suche nach einer Leiche.

Oder vielmehr nach dem, was von einem menschlichen Körper, der in den „Abfallkreislauf“ gelangt ist bis hin zur Müllverbrennungsanlage, noch übrig geblieben ist. Möglicherweise sind es nur Knochenfragmente, aber die Polizei ist entschlossen, so lange zu suchen, bis sie endgültig sagen kann, was mit Iryna Usenko in der Nacht zum 23. Oktober 2019 geschehen ist.

Der Fall Usenko ist einer der schwierigeren Fälle, mit dem es die Frankfurter Polizei derzeit zu tun hat. Aufgrund von mehreren Indizien, unter anderem Blut in der Wohnung des Opfers und dem verdächtigen Verhalten des Ehemanns, gehen die Beamten davon aus, dass die 43 Jahre alte Frau aus Frankfurt-Nied getötet worden ist. Aber: Es fehlt die Leiche. Und ohne Leiche wird es schwer, den Mord zu beweisen. Bisher ließen die Ermittler nichts unversucht. Sie suchten wochenlang den Niedwald ab, befragten Verwandte und Freunde.

Große Hoffnung, die Überreste zu finden

Heraus kam das Bild einer zerrütteten Ehe, der Mann hatte eine neue Lebensgefährtin, er stritt mit seiner Gattin um die gemeinsame Wohnung. Dann kam der für die Beamten entscheidende Hinweis: Die Leiche soll im Müll entsorgt worden sein. In einem „Behälter für Gewerbemüll“, wie es heißt. Die Polizei nahm Kontakt zur Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) auf, die schließlich jeden Schritt nachverfolgen konnte, den der Container mit der mutmaßlichen Leiche nahm. Von Frankfurt aus wurde die Ladung zunächst zu einem Umschlagplatz gebracht, dort verladen und dann erst in die Müllverbrennungsanlage in Flörsheim gefahren, wie der Sprecher der FES, Stefan Röttele, sagt. Anschließend kam die Schlacke auf die Deponie in Wicker. Dort musste sie wochenlang abkühlen, bis sie zur weiteren Trennung von Metall auf die langen Förderbänder der riesigen Halle gelegt werden kann.

Am Montag war es schließlich so weit. Seitdem sind die Polizisten auf der Deponie Dauergast. „Wir haben große Hoffnung, dass wir früher oder später Überreste der Leiche finden werden“, sagt Polizist Marc Draschl. „Zum einen haben wir Erfahrung aus dem Mordfall im Jahr 2015, als uns das schon einmal gelungen ist. Zum anderen“, sagt Draschl, „wird ein menschlicher Körper in einer Müllverbrennungsanlage nicht so stark verbrannt, dass am Ende gar nichts mehr übrig bleibt.“

Tatsächlich sind menschliche Knochen auch nach der Verbrennung in der Anlage noch relativ gut erhalten. Mit rund 800 Grad ist die Temperatur nicht heiß genug, um härteres Material in Asche zu verwandeln. Zudem ist der Müll nur relativ kurz in der Anlage, dann wird er als Schlacke schon weitertransportiert.

Arbeiten unter widrigen Bedingungen

Die Bedingungen, unter denen die Beamten in der Halle arbeiten, sind nicht die günstigsten. Viel Staub wirbelt durch die Luft. Deshalb schauen sich die Ermittler die Schlacke vor allem über Kameras an. Fällt ihnen ein verdächtiger Gegenstand auf, lassen sie die Transportbänder anhalten und sichern das Material in speziellen Behältern. In den ersten beiden Tagen ist das schon mehrfach geschehen. Später werden die Funde ausführlicher und in aller Ruhe begutachtet.

Nach den Worten von Heino von Winning, dem Geschäftsführer der Rhein-Main Deponie, ist der Fall Usenko „menschlich tragisch“. Es sei selbstverständlich, die Polizei so gut es geht zu unterstützen. Der Betrieb laufe ja „ganz normal“ weiter. „Dass die Polizei hier nach einer Leiche sucht, hat für den Ablauf kaum Auswirkungen.“ Ohnehin halte die Deponie einen engen Kontakt zur Polizei – auch in anderen Angelegenheiten. „Wir haben hier immer wieder illegale Reifen-Entsorgungen. Da hilft uns umgekehrt die Polizei.“

18.000 Tonnen Schlacke durchsuchen

Rund 18.000 Tonnen Schlacke haben die Beamten noch vor sich. Rund zwei Wochen haben sie für die Suche eingeplant. In dem Mordfall von 2015 wurden nach etwa anderthalb Wochen schon die Knochenteile gefunden. „Vielleicht“, sagt Draschl, „geht es diesmal ja ähnlich schnell.“

Deponiechef Winning sagt, vor einigen Jahren hätte er nicht gedacht, dass so etwas, nämlich Beweise für einen Mordfall auf der Deponie zu finden, überhaupt möglich sei. „Aber nun wissen wir ja, dass es geht. Ich bin mir sicher, dass die Polizei am Ende auch diesmal Erfolg haben wird.“ Umgekehrt ist es laut Winning auf der Mülldeponie in Flörsheim noch nie passiert – dass eine Leiche aufgetaucht ist, nach der die Polizei gar nicht suchte.