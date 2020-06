Kindermord in Frankfurt : Suche nach „Puzzleteilen“ im Fall Tristan

Die Nachricht, dass der mutmaßliche Mörder von Madeleine McCann möglicherweise auch den 13 Jahre alten Tristan Brübach aus Frankfurt getötet hat, ist bisher nicht mehr als eine Spekulation. Aber eine, die die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Mordkommission in Hessens größter Stadt seit wenigen Tagen intensiv verfolgt. Christian B., so heißt es in Ermittlerkreisen, sei ein Tätertypus, der offenbar kein festes Opferschema kenne. Er habe eine sexuelle Affinität zu Kindern ebenso wie zu älteren Frauen.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Erst jetzt wird das ganze Ausmaß seiner Gewaltexzesse bekannt. So wurde er verurteilt, weil er eine 72 Jahre alte Amerikanerin in seinem Wohnort in Praia da Luz schwer misshandelt hatte, bevor er sie vergewaltigte. Außerdem hätten die Ermittler bei ihm kinderpornographisches Material sichergestellt. Bei Tätern wie diesen, so heißt es weiter, könne gar nichts ausgeschlossen werden. Auch nicht, dass sie Gewalt ebenso an Jungen auslebten.

Die Akte im Fall Tristan Brübach liegt seit 1998 im Polizeipräsidium Frankfurt. Seit jenem Jahr, in dem der Schüler getötet wurde. Es ist nicht nur eines der brutalsten Verbrechen, die die Frankfurter Ermittler bisher verfolgen mussten, sondern auch eines derer, zu denen bis heute eine Erklärung fehlt. Die Leiche des Jungen wurde am 26.März 1998 in einer Unterführung des Liederbachs gefunden. Ihm wurde die Kehle durchgeschnitten, zudem hat ihm der Täter Fleisch aus dem Oberschenkel herausgetrennt und Teile des Hodens entnommen. Bis zum heutigen Tag sind die Hintergründe der Tat unklar. Vor einigen Jahren gelang den Ermittlern ein kleiner Erfolg: Sie präsentierten ein Phantombild, auf dem ein Mann zu sehen ist mit einem blonden Zopf und einer auffälligen Stelle über der Oberlippe, die einer Narbe gleicht.