Corona-Kontrollen : Hunderte von Verstößen in Hessen

Die hessische Polizei hat binnen sieben Tagen mehr als 900 Verstöße gegen die Corona-Verordnungen festgestellt. Bis einschließlich Donnerstagmittag seien 919 Fälle von Personengruppen registriert worden, die sich nicht an das geltende Kontaktverbot gehalten hätten, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Im gleichen Zeitraum seien den Behörden 79 Verstöße gegen das Schließungsgebot für zum Beispiel Restaurants, Bars, Sport- oder Freizeiteinrichtungen bekanntgeworden.

Das Nichteinhalten der Corona-Regeln kann mit Bußgeldzahlungen in Höhe von 200 bis 5000 Euro geahndet werden. Das gilt nach Angaben des Innenministeriums beispielsweise auch für unerlaubte Besuche von Angehörigen in Senioren- oder Pflegeeinrichtungen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) appellierte anlässlich der Osterfeiertage noch einmal eindringlich an die Bürger, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. „Wir sind noch nicht über den Berg, und die Lage ist nach wie vor sehr ernst.“

Angesichts der vielen Menschen, die zurzeit in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpften, sollte sich jeder die Frage stellen, ob ein Osterausflug wirklich absolut notwendig sei, äußerte Beuth. Die Polizei werde auch an den Feiertagen darauf achten, dass die Kontaktbeschränkungen eingehalten würden, und sie werde Verstöße konsequent ahnden.