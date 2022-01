Planspiele in Hessen : Was nun, Volker Bouffier?

Wenn der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sich in diesen Tagen den Kopf über die künftige Aufstellung der CDU zerbricht, wird ihn einmal mehr der Auftritt seines alten Parteifreundes Frank Lortz ärgern. Der hielt am Tag nach der Bundestagswahl fest, dass das Duo aus der Regierungschefin Angela Merkel und dem Parteichef Armin Laschet krachend gescheitert sei. Dieses Modell komme für die hessische Union auf keinen Fall in Frage, erklärte Lortz. Unter dem tosenden Applaus von etwa einhundert Christdemokraten verband er damit die dringende Aufforderung an Bouffier, sich bald zu seiner Zukunft zu äußern.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Damit setzte der achtundsechzigjährige Parteichef aus dem Kreis Offenbach seinen nur ein Jahr älteren Landesvorsitzenden in beispielloser Weise unter Zugzwang. Gebannt verfolgt die Öffentlichkeit nun seit Ende September einen parteiinternen Entscheidungsprozess, dem Bouffier selbst noch einen zusätzlichen Spannungsbogen verlieh. Er ließ nämlich verlauten, dass er die Lösung herbeiführen will, wenn die führenden Parteimitglieder am 18. Februar zu einer Klausurtagung zusammenkommen. Das ist großes Kino: Innerhalb von 150 Tagen soll die Frage beantwortet werden, wer die CDU und damit womöglich das ganze Land in die Zukunft führt. Einen solchen Prozess so zu steuern, dass damit kein Schaden angerichtet wird, ist eine ungewöhnliche und große Herausforderung für den jeweiligen Amtsinhaber.