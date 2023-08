Der Main-Kinzig-Kreis will einen „Azubi-Campus“ mit Wohnheim und Betreuung errichten, um Nachwuchskräfte für die Unternehmen in den Landkreis zu holen. Der Campus solle jungen Leuten aus ganz Deutschland offen stehen, sagte Landrat Thorsten Stolz (SPD). Dann könnten sich Bewerber unabhängig vom Wohnort ihrer Eltern für einen Ausbildungsplatz bei einem Unternehmen im Landkreis entscheiden. So könnten sie für eine duale Ausbildung gewonnen werden. Das werde den Wirtschaftsstandort attraktiver machen und wirke dem Fachkräftemangel entgegen.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

„In vielen Gesprächen mit Unternehmern geht es beim Thema Ausbildung immer wieder darum, dass sie Probleme haben, Jugendliche für eine Ausbildung zu gewinnen, die weiter entfernt wohnen“, sagte der Kreisbeigeordnete Winfried Ottmann (CDU). Für jene Auszubildende, die noch keinen Führerschein hätten, sei die Entfernung ein wichtiges Kriterium. Liege der Betrieb zu weit weg oder sei schlecht erreichbar, werde das zum Hinderungsgrund, eine Ausbildungsstelle anzunehmen.

Der Azubi-Campus solle die Lücke schließen und damit Chancen eröffnen. „Der Main-Kinzig-Kreis bietet eine vielfältige Palette an beruflichen Möglichkeiten, die durch den Azubi-Campus noch besser erschlossen werden können“, sagte Ottmann. Für den Landkreis sei die Schaffung von „bezahlbarem Wohnraum“ ein dringendes Anliegen, weil es auf dem Wohnungsmarkt in der Region an einem Angebot in diesem Segment fehle, sagte der Landrat. Ein Standort muss allerdings nach seinen Worten noch gesucht werden. Dieser hängt auch davon ab, wie groß der Campus werden und wie viele Wohnplätze er bieten soll. Das will die Kreisverwaltung noch ermitteln.

Betreuung für Minderjährige

Der Campus sei „nicht allein auf das Wohnen reduziert“, erläuterte Stolz. Minderjährige würden dort nicht sich selbst überlassen. Pädagogische Fachkräfte sollten die jungen Leute begleiten und ihnen dabei helfen, den Alltag und die Ausbildung ohne Eltern in der Nähe zu meistern. „Unser Ziel ist es, die jungen Menschen nicht nur mit Wohnraum zu versorgen, sondern sie auf ihrem beruflichen Weg zu motivieren und umfassend zu unterstützen“, sagte Sozialdezernentin Susanne Simmler (SPD).

Die Quoten von Auszubildenden, die ihre Lehre abbrechen oder bei der Prüfung durchfallen, zeigen nach ihrer Ansicht den Bedarf nach einer Begleitung, damit die Nachwuchskräfte schließlich ihren gewünschten Beruf ausüben können. Neben den Zimmern zum Wohnen werde der Campus auch Gemeinschaftsräume und -küchen bieten, um den Austausch und die gegenseitige Unterstützung unter den Auszubildenden zu fördern.

Nach den Plänen der Kreisverwaltung wird die kreiseigene Gesellschaft für Qualifizierung von Arbeitssuchenden beim Aufbau des Campus mit dem Kolping Jugendwohnen Fulda zusammenarbeiten. Die Organisation habe schon einen Campus für Azubis, den ersten seiner Art in ganz Deutschland, eingerichtet und verfüge daher über die Erfahrung, wie ein Ort zum Leben, Lernen und Arbeiten beschaffen sein müsse.

Mehr zum Thema 1/

Zusammen mit den Berufsschulen, der Akademie für Pflege und Gesundheit, dem kommunalen Center für Arbeit, der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und der Kreishandwerkerschaft werde man den Bedarf nach Wohnplätzen ermitteln, sagte Helmtrud Abs, Geschäftsführerin der kreiseigenen Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung. Steffen Kempa, Geschäftsführer des Kolping Jugendwohnens, sagte, man sei stolz, gemeinsam mit den Partnern einen Beitrag zur Förderung der Auszubildenden im Main-Kinzig-Kreis zu leisten.