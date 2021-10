Pizza-Weltmeister Ialazzo : „Das Entscheidende ist der Teig“

Aktualisiert am

Francesco Ialazzo hat sich bei der Weltmeisterschaft der Associazione Pizzaioli Cuochi Pasticcieri Professionisti in Neapel gegen 900 Berufskollegen aus aller Welt durchgesetzt. Nun darf sich der Besitzer der Pizzeria Capri in Ingelheim am Rhein „Super Campione“ nennen.

Signore Ialazzo, dürfen Sie noch nach Italien einreisen?

Ja, die haben mir nicht übel genommen, dass ich den Titel nach Deutschland entführt habe. Ich habe stattdessen viel tolles Lob bekommen.

Wie wird man denn Weltmeister im Pizzabacken und holt die „Trofeo Super Campione“ der Associazione Pizzaioli Cuochi Pasticcieri Professionisti nach Deutschland?