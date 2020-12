Laufen trotz Lähmung : Meter für Meter für eine Mahlzeit

Er wird gehoben und hingelegt. Dann wieder aufgerichtet, um abermals hingelegt zu werden. Der Vorgang wiederholt sich. Oder es kommt einem nur so vor. Dem ungeübten Auge fällt es nicht leicht, den routinierten Griffen und Bewegungen der beiden Physiotherapeuten zu folgen, die um den Körper des jungen Mannes Gurte legen, die sie an manchen Stellen mit Handtüchern polstern. Noch fehlen Orthesen und Spezialschuhe. Auch die sind nötig, damit Felix Zech laufen kann. Vom Rollstuhl zum Gangtrainer „Lyra“ ist es ein langer Weg. Er ist anstrengend für alle Beteiligten. Der Aufwand ist nötig, damit der junge Mann auf seinem Weg zu mehr Beweglichkeit vorankommt.

Seit einem Taucherunfall vor vier Jahren ist Felix Zech vom Hals abwärts gelähmt. Doch er will laufen, und das nicht nur für sich selbst. Er hat als Botschafter für die karitative Organisation „Mary’s Meals“ sein Training in den Dienst der guten Sache gestellt und daraus einen Spendenlauf für Schulkinder im kenianischen Turkana gemacht. Sein Ziel ist es, so viel zu laufen, dass mindestens 500 Kinder ein Jahr lang täglich eine warme gute Schulmahlzeit erhalten. Nicht einmal 20 Euro benötigt die Organisation für ein Kind pro Schuljahr. An diesem Tag schafft der Zweiunddreißigjährige genau 1001 Meter – 1697 Schritte muss er dafür laufen oder besser, muss die Maschine ihn laufen lassen.