Brauerei Pfungstädter : Noch kein Hopfen und Malz verloren

Die Eismaschine von 1897 funktioniert noch. Per Knopfdruck bringt Stefan Seibold das von einer Dampfmaschine angetriebene Schwungrad in Gang. Bier muss kalt sein, sagt der Geschäftsführer der Pfungstädter Brauerei, und deshalb waren die Gründer des südhessischen Unternehmens früh innovativ und somit deutschlandweit die Zweiten ihrer Art, die im Besitz einer solchen Maschine waren.

Es waren andere, vermutlich bessere Zeiten, als in dem historischen Maschinenhaus der Brauerei noch richtig gearbeitet wurde. Heute stehen in dem Raum links und rechts der Maschine in 1,50-Meter-Abstand zahlreiche Stühle. Sie stammen noch von der Mitarbeiterversammlung am Mittwoch. Es war ein schwerer Gang für Stefan Seibold, „ich habe nicht gut geschlafen in den vergangenen Nächten“, sagt er.