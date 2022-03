Krieg in der Ukraine : Eine Flucht, wie ein Wunder

In Sicherheit: Die Ukrainerin Olena Puchkova in ihrem Zimmer im Justina von Cronstetten Stift. Neben ihr sitzt ihre Tochter Katharina Kammann. Bild: Lucas Bäuml

Im sechsten Stock eines Pflegeheims im Westend liegt Olena Puchkova in einem Bett und schaut in den Frankfurter Himmel. Seit einer Woche ist sie nun hier. Sie hat sich gut eingewöhnt. Vor allem ist sie ruhiger geworden. Manchmal aber hört sie Flugzeuge über sich. Sie sind kurz zuvor am Frankfurter Flughafen gestartet, haben Menschen an Bord, keine Bomben. Die 64 Jahre alte Ukrainerin weiß das – und erschrickt trotzdem jedes Mal.

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Seit dem 24. Februar hat sie neun Tage lang in Charkiw, im Nordosten der Ukraine, in ihrer ebenfalls im sechsten Stock gelegenen Wohnung immer wieder Flieger über sich gehört, denen sie sich schutzlos ausgeliefert fühlte. Sich wie viele andere in einen Keller oder in eine U-Bahn-Station zu flüchten war für Olena Puchkova keine Option. Sie kann sich kaum bewegen, leidet wahrscheinlich an Parkinson. Nach neun Tagen Krieg, nach neun Tagen, in denen Strom und Wasser, Fernsehempfang und Festnetz ausfielen, Apotheken nicht mehr öffneten und bei Bombeneinschlägen in der Nähe des Hauses Putz von der Decke rieselte, war ihr klar: Sie muss ihre Geburtsstadt verlassen.