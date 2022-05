Frankfurter Oberbürgermeister : Feldmann bleibt trotz aller Kritik im Amt

Aktualisiert am

Der wegen einer Anklage der Staatsanwaltschaft und Sexismus-Vorwürfen stark unter Druck stehende Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann (SPD), will nicht von seinem Amt zurücktreten. Er habe Fehler gemacht und stehe zurecht in der Kritik, sagte Feldmann, der vor seinem Dienstzimmer eine Stellungnahme verlas. Er wolle sich aber weiter den „großen sozialen Themen“ widmen, an denen sein Herz liege. Er werde allerdings bis zum Ende der Sommerpause auf repräsentative Termine verzichten. „Ich werde nicht weniger arbeiten, sondern anders.“

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Rathauschef erntet für seine Entscheidung, im Amt bleiben zu wollen, vielstimmige Kritik. Die Grünen zeigen sich „sehr irritiert“. Die FDP hält einen Rücktritt für zwingend. Zuvor hatte sogar seine eigene Partei ihn zum Rücktritt aufgefordert. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen entzog ihm die Unterstützung. Die SPD koaliert im Rathaus Römer mit Grünen, FDP und Volt.

„Ich wollte den Pokal unbedingt anfassen“

Feldmann steht wegen seiner Verstrickung in die Affäre um die Arbeiterwohlfahrt, aber auch wegen einer Reihe öffentlicher Fehltritte in der Kritik. Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Verdachts der Vorteilsnahme Anklage gegen den Oberbürgermeister erhoben. Sie wirft ihm vor, seine Stellung genutzt zu haben, um seiner damaligen Lebensgefährtin und späteren Frau eine übertariflich bezahlte Stelle als Kita-Leiterin der Arbeiterwohlfahrt samt Dienstwagen verschafft zu haben. Zudem soll ihn die Arbeiterwohlfahrt im Wahlkampf durch die Einwerbung von Spenden unterstützt haben. Diese kommunalpolitische Affäre hat in den vergangenen Wochen durch fragwürdige öffentliche Auftritte auch eine bundesweite Relevanz erhalten.

So hat sich Feldmann, der sich wegen der Anklage eigentlich mit öffentlichen Auftritten zurückhalten wollte, beim Empfang des Europapokalsiegers Eintracht Frankfurt auf dem Römerberg in den Vordergrund gedrängt und ungeschickt verhalten. In den vergangenen Tagen hatten sich die Rücktrittsforderungen gegen das Frankfurter Stadtoberhaupt gehäuft.

Der aktuelle Auslöser war eine anzügliche Ansprache vor Eintracht-Fans auf dem Flug zum Europapokalfinale nach Sevilla, die Feldmann den Vorwurf des Sexismus eingebracht hatte. Er hatte gesagt, die Flugbegleiterinnen hätten ihn „hormonell außer Gefecht“ gesetzt. Trotz einer Entschuldigung ließ die Empörung nicht nach. Nicht nur die Opposition und die Koalitionspartner verlangten seinen sofortigen Rücktritt, auch seine eigene Partei tat dies.

Zu den Sexismus-Vorwürfen sagte Feldmann, er sei selbst erschrocken gewesen, als er das Video aus dem Flugzeug gesehen habe. Auch als Vater zweier wunderbarer Kinder könne er nur aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten. Auf dem Eintracht-Empfang seien ihm „die Gäule durchgegangen“. „Ich wollte den Pokal unbedingt anfassen“, sagte er. Das ändere nichts an seinem Respekt für die Eintracht.

Über seine Rolle in der Awo-Affäre sagte Feldmann, er sei fest von seiner Unschuld überzeugt und werde sie auch beweisen. Zur Rücktrittsforderung der SPD sagte Feldmann, er wolle ein neues Verhältnis zu seiner Partei finden und nannte den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer als Vorbild. Nach verschiedenen Kontroversen will Palmer seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen lassen.