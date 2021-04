Frankfurts Oberbürgermeister : „Fragen Sie mich doch 2023 noch mal, ob ich wieder antrete“

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat zwei Ziele, ein politisches und ein persönliches. Um die Stadt macht er sich am Ende der Pandemie große Sorgen – und will dafür Schulden aufnehmen.

In Frankfurt bildet sich gerade die sogenannte V-Ampel. Finden Sie es gut, dass sich die Grünen da eine Koalition zusammenstellen, in der die anderen Parteien, auch Ihre eigene, die SPD, nur noch Anhängsel sind und in die Bedeutungslosigkeit sinken?

Die Koalitionsverhandlungen haben ja noch nicht einmal angefangen. In einer Koalition geht es um Gemeinsamkeiten, nicht um Gleichschaltung. Die vier Parteien sagen, dass sie programmatische Nähen haben, die vielleicht von außen nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind: im Wohnungsbau beim geförderten Wohnraum, in der Bildung bei der Chancengerechtigkeit. Sie wollen Antworten auf die Kinderarmut, ein Thema, das mir immer wichtig war. Oder auf die Frage, wie wir die Älteren in unserer globalisierten, internationalen Stadt mitnehmen. Dazu kommt eine klare ökologische Ausrichtung der Stadt. Wenn diese vier Parteien nun zu dem Schluss kommen: Der gemeinsame Fundus ist so groß, wir wollen gemeinsam regieren, ist mir das als Oberbürgermeister mehr als nur recht. Mir liegen viele der Themen, die jetzt diskutiert werden, sehr am Herzen, beispielsweise das preiswerte Wohnen. Wenn man hier anpackt, ist das im Sinne der Bürger und hat meine volle Unterstützung.

Der Fragebogen, den die Linken aus den Sondierungen veröffentlicht haben, ist wirklich schon sehr detailliert.

Ich glaube, nicht nur die Grünen, sondern auch Volt, FDP und die SPD haben sich sehr intensiv überlegt: Was nutzt der Stadt? Das zeigt, wie engagiert man diese Diskussion führt. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Wenn ich mithelfen kann, dass dieses Bündnis zustande kommt – warum nicht?

Stichwort „mithelfen“ – die Spitze der Grünen hat angekündigt, dass Sie gar nicht mehr Teil der Koalition sind. Wie fühlt sich das an?

Koalitionen werden zwischen Parteien geschlossen, nicht zwischen dem Oberbürgermeister und Parteien. Ich bin Vorsitzender des Magistrats – und als Stimme des Volkes mit am Tisch. Deshalb wird der Oberbürgermeister direkt in einer Einzelwahl von der Bevölkerung gewählt, als Person, unabhängig von seiner Partei.

Sie sagen: Er sitzt mit am Tisch. Die Wortwahl der Grünen war dagegen: Er ist nicht mehr Teil der Koalitionsrunde.

Als Oberbürgermeister freue ich mich, dass Koalitionsgespräche zwischen diesen Parteien stattfinden. Wichtig ist, dass es zügig zu einer Einigung kommt. Darum geht es, es geht nicht um den OB. Mein Job besteht nach meinem Amtsverständnis darin, diejenigen, die politisch gemeinsam arbeiten, so zusammenzubringen, dass hinterher effektive Beschlüsse rauskommen.

Von den Grünen hieß es hingegen, mit der SPD sei ausdrücklich besprochen worden, dass Sie nicht mehr Teil der Koalition seien. Es muss also Gespräche über eine Änderung im Vergleich zum vorherigen Dreierbündnis gegeben haben, die Ihre Person betreffen. Worum ging es dabei genau?

Es gibt eine klare Rollenverteilung für den Magistrat und den Oberbürgermeister. Politik wird ja nicht nur in Koalitionsrunden gemacht.

Aber was bedeutet das? Stadtrat Jan Schneider von der CDU hat im Interview mit der F.A.Z. gesagt, es stehe in krassem Widerspruch zur Hessischen Gemeindeordnung, den Oberbürgermeister aus der Koalition zu halten. Es sei nicht realistisch, dass eine Koalitionsrunde ohne ihn berate, wo er doch die Tagesordnung für die Magistratssitzung erstelle. Vielmehr gehe es den Grünen darum, Bauchschmerzen in der eigenen Partei und der FDP bei denjenigen zu lindern, die sagen: Mit Feldmann können wir nicht zusammenarbeiten. Aber Sie möchten, dass dieses Bündnis zustande kommt?